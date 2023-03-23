TÜİK'ten Tüketici Güven Endeksi açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

TÜİK açıklamasında, anketin deprem felaketinden en çok etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtildi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı. Şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık dönem için hanenin maddi durum beklentisi de şubat ayına göre yüzde 5,5 geriledi. Yine gelecek bir yıllık genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 3,3 düştü. Ankete katılanların gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de yüzde 2,7 oranında azaldı.

ANKA/TY,BK

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