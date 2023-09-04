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TÜİK ve ENAG Ağustos enflasyon rakamlarını açıkladı

4 Eylül 2023

Ağustos enflasyonu TÜİK'e göre aylık bazda yüzde 9,09, yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 8,59, yıllık yüzde 128,05 olarak hesapladı. Sağlık ve ulaştırmadaki fiyat artışları dikkat çekti.

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Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişimin bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleştiği bildirildi.

TÜİK hesaplamalarına göre aylık bazda enflasyonun en yüksek çıktığı ana grup, yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 9,36 ile ev eşyası, yüzde 8,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 8,25 ile giyim ve ayakkabı grubu izledi. Aylık bazda enflasyonun en düşük çıktığı grup ise yüzde 3,11 ile eğitim oldu.

Yıllık bazda ise en büyük fiyat artışları yüzde 89,31 ile lokanta ve otellerde oldu. Bu grubu yüzde 77,55 ile sağlık, yüzde 72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 70,24 ile ulaştırma izledi. Bir önceki yılın Ağustos ayına göre enflasyonun en düşük çıktığı grup, yüzde 24,97 ile konut oldu.

ENAG'a göre yıllık artış yüzde 128,05 oldu

TÜİK öncesinde kendi rakamlarını açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8,59, bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 128,05 olarak gerçekleştiğini duyurdu. 2023 yılı Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 83,96 oldu.

ENAG verilerine göre enflasyonun aylık bazda en yüksek çıktığı alan yüzde 26,2 ile sağlık oldu. Enflasyon haberleşmede yüzde 21,56, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 11,48, ev eşyasında yüzde 7,86, ulaştırmada yüzde 6,27, lokanta ve otellerde yüzde 6,14, eğlence ve kültürde yüzde 5,76, konutta yüzde 4,15, giyim ve ayakkabıda yüzde 3,08 olarak kaydedildi.

 

DW / BK,ET

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