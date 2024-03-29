TÜİK: Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 44,2 azaldı

Türkiye'nin ihracatı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 21 milyar dolar oldu. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken ithalatta ilk sırada Rusya yer aldı. Dış ticaret açığı yüzde 44,2 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat geçen Şubat ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak hesaplandı.

Dış ticaret açığı, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi.

Ocak-Şubat döneminde ise ihracat 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5'lik artışla 41 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat, yüzde 16'lık azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Şubat'ta ülke bazında en fazla ihracat 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

İthalatta ise Rusya ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin Rusya'dan Şubat'ta yaptığı ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolarlık ithalat yapılırken bu ülkeyi 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi.

DW/CÖ,EC

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