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Fotoğraf: picture-alliance/blickwinkel/fotototo
EkonomiTürkiye

TÜİK: Türkiye'de konut satışları iki kat arttı

1 saat önce

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı. Konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCi%CC%87k-t%C3%BCrkiyede-konut-sat%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1-iki-kat-artt%C4%B1/a-62137093

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak kayıtlara geçti.

 Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 oldu.

Yabancılara Mayıs ayında 5 bin 962 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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DW / HT,EC

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