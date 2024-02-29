TÜİK: Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada "Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 arttı" denildi.

Açıklamada "Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75,0 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu. Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında 307 bin 952 TL oldu" denildi. Bu meblağın ABD Doları cinsinden karşılığının 13 bin 110 dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2023 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,0, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı.

TÜİK açıklamasına göre GSYH'nin 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki artışı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 12,8 arttığını açıkladı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 olarak açıklandı. Mal ve hizmet ihracatı 2023 yılında yüzde 2,7 azalırken ithalat yüzde 11,7 arttı. TÜİK açıklamasına göre iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 116 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 49,2 oranında arttı. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2023 yılında yüzde 32,8 oldu, net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,3 olarak ölçüldü.

DW / EC, JD

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