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Fotoğraf: Sha Dati/Xinhua/imago images
EkonomiTürkiye

TÜİK: Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57,6

52 dakika önce

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57,6 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 121,6 olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ahyına ilişkin enflasyon verilerini bugün kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 oldu. TÜİK, TÜFE'de aylık bazdaki artışın yüzde 6,6 olduğunu duyurdu. TÜİK,  bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %24,24 ile giyim ve ayakkabı olduğunu, buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %77,22 ile sağlık olduğunu açıkladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de enflasyon geçen yılın Ekim ayında yüzde 85,51 ile zirveye ulaşmıştı. Enflasyon, Aralıkta yüzde 64'e gerilemişti.

TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 4,15 yükseldi. Yıllık bazda ise üretici fiyat endeksinde yüzde 86,46'lık artış meydana geldi.

ENAG: Enflasyon yüzde 121,6

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG ise kendi hesaplamalarına göre Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 121,6 olarak tespit edildiğini açıkladı. ENAG, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,26 arttığını duyurdu.

DW / BÖ, EC

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