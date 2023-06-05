TÜİK: Mayıs ayında enflasyon yüzde 39,59 oldu

TÜİK'in Mayıs ayı verilerine göre enflasyonda yıllık artış yüzde 39,59 oldu. ENAG'a göre ise doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfır lira olduğu varsayımıyla, yıllık enflasyon yüzde 105,45 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayında tüketici fiyat endeksindeki değişimin bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,59 olduğunu açıkladı. Buna göre, 16 ay sonra ilk kez enflasyon yüzde 40'ın altına düştü.

TÜİK, endeksteki değişimin 2022 Aralık'a göre yüzde 15,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 20,73 ile konut ve yüzde 23,68 ile ulaştırma izledi.

Gıdada yıllık artış yüzde 52,52

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu. Artışın en yüksek olduğu ikinci grup yüzde 66,93 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 52,52 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu.

Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

ENAG iki veri açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu ay doğal gaz fiyatının değişmediği, normal enflasyon sepet verileri ve seçimlerle bağlantılı olarak doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfıra indirildiği sepet verileri temelinde iki farklı rakam açıkladı.

TÜİK'in açıklamasından kısa bir süre önce verileri yayınlayan ENAG'a göre, doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği düşünüldüğünde Mayıs ayında enflasyon yüzde 7,35 arttı.

Enflasyonun son on iki aydaki artışının yüzde 109,01 olarak gerçekleştiğini bildiren ENAG'a göre, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,96 oldu.

ENAG, doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfır lira olduğu varsayımıyla, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 5,68 arttığını belirtti.

Bu varsayımda, enflasyon geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 105,45 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36,59 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz bedelinin bir yıl boyunca ücretsiz olacağını, ayrıca bir ay boyunca konutlarda doğal gazın bedavaya verileceğini belirtmişti.

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