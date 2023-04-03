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Türkiye'de Mart ayında enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 50,51 olarak açıklandı
Türkiye'de Mart ayında enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 50,51 olarak açıklandıFotoğraf: Tolga Ildun/ZUMAPRESS/picture alliance
EkonomiTürkiye

TÜİK: Mart'ta yıllık enflasyon yüzde 50,51

48 dakika önce

TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken, yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. ENAG verilerine göre yıllık artış yüzde 112,51.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52 arttı.

TÜFE'deki değişim Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti. Mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,20; yurt içi üretici fiyatları yüzde 113,73 arttı.

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon verilerine göre Mart ayındaki yüzde 50,51'lik enflasyon, son 14 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Enflasyon en son Ocak 2022'de yüzde 48,69 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ana harcama grupları itibarıyla Mart ayında aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 6,30 ile eğitim, yüzde 3,85 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,84 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Mart ayında aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,92 ile giyim ve ayakkabı olarak kaydedildi.

En yüksek artış lokanta ve otellerde

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 70,73 ile lokanta ve oteller, yüzde 67,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 64,68 ile sağlık grubunda görüldü.

Mart 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 17,27 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 28,71 ile ulaştırma, yüzde 32,43 ile haberleşme olarak belirlendi.

ENAG yüzde 112,51 olarak açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) da Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Mart ayında enflasyon yüzde 5,08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112,51 olarak açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18 olarak gerçekleşmiş, ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 126,91 olduğunu açıklamıştı.

DW / AI, DÇÜ

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