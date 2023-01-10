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Fotoğraf: picture-alliance/imagebroker/K.F. Schöfmann
EkonomiTürkiye

TÜİK: Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 10,2

2 saat önce

TÜİK'in açıklamasına göre 2022 yılı Kasım ayında Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak ölçüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2022 işgücü istatistiklerini yayınladı. TÜİK açıklamasına göre Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesinde.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde ölçüldü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 kadınlarda ise yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıklamasına göre istihdam edilenlerin sayısı Kasım 2022'de bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişiye ulaştı; işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 seviyesine yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise  yüzde 36,4 olarak ölçüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

TÜİK, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresini de 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artışla 44,4 saat olarak tahmin etti.

DW / EC, HS

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