TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oranında arttı.

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 artarken sanayide yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 1,2 azalma kaydedildi.

Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamalarında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6 artış kaydedildi, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

İthalatta artış, ihracatta gerileme

TÜİK verilerine göre mal ve hizmet ithalatı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,3 artarken ihracatta yüzde 9'luk gerileme kaydedildi.

İşgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,3'lük artış gösterirken işgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 34,3 oldu.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYİH'nın ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

Şimşek: Uygulanan politikaların etkilerini görmeye başladık

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları politikaların makro finansal istikrar üzerindeki etkilerini görmeye başladıklarını belirterek "Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Fotoğraf: Omer Faruk Yildiz/AA/picture alliance

Ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamalarının yüzde 5,1 arttığına işaret eden Şimşek, "Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır" mesajlarını verdi.

GSYİH 2022'de yüzde 5,5 arttı

TÜİK'in yine bugün açıkladığı 2022 yılı Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarına göre ise bağımsız yıllık GSYİH'da bir önceki yıla göre yüzde 5,5'lik artış gerçekleşti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYİH, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 106,9 artarak 15 trilyon 11 milyar 776 milyon TL oldu. GSYİH'da en yüksek payı 2022'de yüzde 22,1 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 13,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 10,0 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Kişi başına GSYİH, 2022 yılında cari fiyatlarla 176 bin 651 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 659 dolar oldu.

DW,DHA/BK,BÖ