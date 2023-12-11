TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 8,5'a geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekimde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalışla yüzde 8,5'e geriledi. Bu oran Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kasım 2012'de işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak tespit edilmişti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3. İstihdam edilenlerin sayısı, ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüze 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21.

TÜİK'in verilerine göre, iş gücü, ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 53,1 oldu.

İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda yüzde 35,7.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44 saat oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Atıl iş gücü oranı yüzde 21,3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

DHA,ANKA,DW/BÖ,JD

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