TÜİK: İşsizlik oranı yüzde 10,2'ye yükseldi

TÜİK verilerine göre Nisan ayında işsiz sayısı 74 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 10,2'ye yükseldi. Gençler arasında işsizlik oranı ise yüzde 19,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına dair iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 10,2'ye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1, kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise Nisan ayında bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücü Nisan'da bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 53,9 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 19,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 23,8'e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.



DW/BK,EC