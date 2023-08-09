TÜİK: İçme sütü ve yoğurt üretimi azaldı

TÜİK verilerine göre Haziran'da içme sütü üretimi yıllık yüzde 11,2, yoğurt üretimi ise yüzde 5,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, Haziran'da içme sütü üretimi aylık yüzde 8,9, yıllık bazda ise yüzde 11,2 azaldı.

Bir önceki ay (Mayıs) 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran'da yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9; Ocak-Haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 artış gösterdi.

Yoğurt üretiminde azalma

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken, yoğurt üretimi yüzde 5,3, içme sütü üretimi ise yüzde 11,2 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 8,4, ayran üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 1,8 ve yoğurt üretimi yüzde 0,1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 15,2 azaldı.

ANKA, DW / HT,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?