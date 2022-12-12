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Fotoğraf: Tolga Ildun/Zuma/picture alliance
EkonomiTürkiye

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

48 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Ekim ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 57 bin artarak 3 milyon 534 bin oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerdze yüzde 8,6, kadınlarda ise yüzde 13,3 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama çalışma süresi

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak açıklandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 20,3 oldu.

TÜİK'e göre işgücü 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,5'e ulaştı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

DW / HT,GY

 

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