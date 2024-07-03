TÜİK: Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 71,60

Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 arttı. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 1,64 seviyesinde hesaplandı.

Ekonomistler aylık enflasyon verisinin beklentilerin altında kaldığına işaret etti.

Yıllık bazda en fazla eğitim zamlandı

TÜİK'e göre; bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Buna karşılık aynı dönemde en fazla artış yüzde 107,11 ile eğitimde yaşandı. Fiyat artışının aylık bazda en fazla olduğu kalem ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Şimşek'ten "dezenflasyon" açıklaması

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya sitesi X üzerinden bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı" dedi.

Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, "fiyat istikrarına ulaşana kadar" mevcut ekonomi programının "kararlılıkla" uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 113,08

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Haziran ayında enflasyonun aylık yüzde 4,27 arttığını hesapladı. ENAG'a göre TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon bu yılın ilk altı ayında ise yüzde 41,16 oldu.

DW/MUK,JD

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