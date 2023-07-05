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TÜİK: Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38,21

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

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Fotoğraf: Sha Dati/Xinhua/imago images

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 oldu.

TÜİK, TÜFE'de aylık bazdaki artışın yüzde 3,92 olduğunu duyurdu.

TÜFE'de değişim on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

Gıdadaki yıllık artış yüzde 53,92

TÜİK, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun yüzde 14,76 ile konut olduğunu belirtti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller olduğunu açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık bazda artış yüzde 53,92 olarak gerçekleşti.

TÜİK Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 39,59 olarak gerçekleştiğini bildirmişti.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 108,58

Bağımsız uzmanlardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Haziran ayı enflasyonunu  Pazartesi günü açıklamıştı.

Haziran ayında günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 8,54 arttığını belirten ENAG'a göre enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 108,58 olarak gerçekleşti.

DW/JD, BÖ

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