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Fotoğraf: Emre Eser/DW
EkonomiTürkiye

Eylül ayı işsizlik oranı yüzde 10,1

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 10,1'e çıktı. İstihdamda azalış yaşanırken, genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 19,6'ya yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10,1 seviyesine yükseldi.
TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdamda azalış

TÜİK verilerin göre istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu.

İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı arttı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu.

Gençler yurt dışında yaşamak istiyor

 

DW / SSB, ET

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