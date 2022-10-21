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Fotoğraf: DW/U. Danisman
EkonomiTürkiye

TÜİK Ekim ayı tüketici güven endeksini açıkladı

3 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ekim'de tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artarak 76,2'ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçları üzerinden hesaplanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim'de geçen aya göre yüzde 5,3 arttı. Eylül'de 72,4 olan endeks, Ekim ayında 76,2 olarak kayıtlara geçti.

"Mevcut dönemde hanenin maddi durumu" endeksi Ekim'de yüzde 8,4 artışla 57,5 oldu. "Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi" endeksi ise Eylül'de 71,4 iken Ekim'de yüzde 6,7'lik yükselişle 76,2'ye çıktı.

Eylül'de 74 olan "gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi" endeksi yüzde 5,3 artışla Ekim'de 77,9 oldu.

"Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" endeksi, Eylül'de 91 iken Ekim'de yüzde 2,3 artarak 93,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK ve Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

DW/CÖ,BK

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