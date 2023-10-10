TÜİK Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ağustos ayında işsiz sayısı 56 bin azalarak 3 bin 223 bin olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ağustos ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 56 bin azalarak 3 milyon 223 bin olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 223 bin kişi olurken işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin artarak 31 milyon 686 bin, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre işgücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin azalarak 34 milyon 909 bin, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,3 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,0 oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde 17,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 23,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.

DW / EC, JD

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