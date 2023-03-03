TÜİK: Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18 olarak gerçekleşti. ENAG ise yıllık enflasyonun yüzde 126,91 olduğunu açıkladı. En fazla fiyat artışı gıda grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 57,7, Aralık ayında ise yüzde 64,3 düzeyinde olmuştu. Enflasyonda zirve yüzde 85,5 ile Ekim ayında görülmüştü.

Gıda fiyatları aylık yüzde 7,36 arttı

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Şubat ayında aylık en fazla artış gösteren kalemlerde birinci sırada yüzde 25,56 fiyat artışı ile sebze fiyatları yer alırken, ikinci sırada yüzde 14,47 ile şarap ve üçüncü sırada ise 10,47'lik artışla taze meyveler geldi.

İktisatçı Mustafa Sönmez gıda fiyatlarındaki iki haneli artışa sosyal medya paylaşımında dikkat çekerek Mart ayında da benzer bir durumun söz konusu olacağını savundu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, üç temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

"Enflasyon yüksek kalacak" öngörüsü

Londra merkezli Capital Economics'ten gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach enflasyon verilerine dair değerlendirmesinde Şubat ayında enflasyonda bir gerileme yaşandığını belirterek şöyle devam etti: "Ancak temel fiyat baskısı güçlü kalmaya devam etmekle beraber dezenflasyon süreci beklenenden de yavaş gerçekleşiyor."

Peach yaptığı yazılı açıklamada "Para politikası böyle gevşek kalmaya devam ettiği ve ekonomi ısındığı müddetçe enflasyon yüksek kalacak. Ancak bu durumun Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında faizleri indirmesini engellemesi pek muhtemel değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi 2022 yılında hanehalkı tüketim harcamalarının da etkisiyle yüzde 5,6 büyüdü ancak yaşanan depremler sonrasında bu yıl ekonomik büyümede yavaşlama bekleniyor.

Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu Naci Ağbal'ın yerine atandığı 20 Mart 2021'den itibaren başladığı büyümeyi destekleme hedefli faiz indirimlerine geçen ay da devam etmiş ve politika faizinde 50 baz puan indirime gitmişti.

ENAG: Enflasyon yüzde 126,91

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG ise kendi hesaplamalarına göre Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 126,91 olarak tespit edildiğini açıkladı. ENAG, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 7,21 arttığını duyurdu.

Deprem nedeniyle saha fiyatları derlenemedi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerine bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenemediği belirtildi. TÜİK bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildiğini açıkladı.

DW / SSB, JD