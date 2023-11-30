TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

TÜİK verilerine göre Türk ekonomisi bu yılın Temmuz-Eylül döneminde yüzde 5,9 büyüdü. En yüksek büyüme oranı inşaat sektöründe kaydedilirken hanelerin tüketim harcamaları yüzde 11,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK'in üçüncü çeyreğe dair ilk tahminine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 arttı.

Büyüme oranları inşaat sektöründe yüzde 8,1, sanayide yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 5,1, hizmetlerde yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetlerinde yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde yüzde 1,7 ve tarım sektöründe yüzde 0,3 oldu. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 2,5'lik küçülme kaydedildi. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, takvim etkisinden arındırılmış GSYİH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

TÜİK verilerine göre üretim yoluyla GSYİH tahmini, cari fiyatlarla, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu. GSYİH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

Hanelerin tüketim harcamalarında yüzde 11,2 artış

Üçüncü çeyrekte yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları ise zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumunda ise yüzde 14,7'lik artış kaydedildi.



Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 14,5, ihracatı ise yüzde 1,1 arttı.

İşgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 117,2 artış gösterdi. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 arttı.



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 32,2'ye yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 55'ten yüzde 47'ye geriledi.

DW/BK,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?