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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

TÜGVA'nın bulunduğu binanın yanında patlama

1 saat önce

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulduğu binanın yanında patlama meydana geldi. Valilik patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğunu açıkladı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCgvan%C4%B1n-bulundu%C4%9Fu-binan%C4%B1n-yan%C4%B1nda-patlama/a-61536623

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulduğu binanın yanında patlamameydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, TÜGVA şubesinin bulunduğu beş katlı binanın yanında saat 06.00 sıralarında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı.

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili bir açıklama yapıldı. Olay yerinde zaman ayarlı el yapımı patlayıcı (EYP) parçalarının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır. Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan da, "Sabah saatlerinde TÜGVA Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine, iyiye ve güzele tahammülü olmayanlar bizi yıldıramayacaklar" açıklamasında bulundu:

DHA / EC, ET

 

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