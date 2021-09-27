 TÜGVA devletin içine nasıl sızdı? | GÜNDEM | DW | 10.11.2021

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GÜNDEM

TÜGVA devletin içine nasıl sızdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA’nın devlete nasıl sızdığını gösteren belgeler bir süredir gündemde. O belgeleri yayınlayan gazeteci Metin Cihan'a göre "Bu yapılanmaya karşı devlet içinde bir direnç var". 

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İstanbul Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nin üst katından tahliye edilmek istendiğinde arkasına aldığı polis gücü ile dikkati çeken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) devletteki kadrolaşmada payı olduğunu iddia eden belgelerle gündeme gelmişti.

Gazeteci Metin Cihan, TÜGVA'nın yargıdan, emniyete, orduya kadar devletin birçok birimindeki kadrolaşmada payı olduğunu iddia eden listeleri Twitter hesabından paylaşmıştı. 

İddiaların yankıları sürerken DW Haber’e konuşan gazeteci Metin Cihan, "TÜGVA belgeleri elime ulaştığında neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Oturup incelemem, araştırmam, doğrulamam geriyordu. İki gün sürdü. Gördüğüm şey açık paralel devlet yapılanmasıydı" diyor.

Metin Cihan'ın açıklamalarını izlemek için "Video izle" butonuna basınız... 
 

 

 

 

 

 

 

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