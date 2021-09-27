GÜNDEM

TÜGVA devletin içine nasıl sızdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA’nın devlete nasıl sızdığını gösteren belgeler bir süredir gündemde. O belgeleri yayınlayan gazeteci Metin Cihan'a göre "Bu yapılanmaya karşı devlet içinde bir direnç var".