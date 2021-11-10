TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve birçok AKP'li ismin yönetimde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) sızdırılan belgelerin yol açtığı sarsıntı sürüyor.

Belgelerde, vakıf bağış hesapları, kamu kurumlarına, medyaya ve orduya yerleştirilecek TÜGVA adaylarıyla ilgili bilgilerin olduğu, Gülen yapılanmasına ait yurtların herhangi bir bedel ödenmeksizin TÜGVA'ya devredildiği belirtiliyor.

Belgeleri inceleyen isimler arasında bulunan gazeteci Nevşin Mengü'ye belgelerde dikkat çekenleri sorduk.

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Hilal Köylü

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