 TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi? | Türkiye | DW | 25.11.2021

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Türkiye

TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi?

Türkiye’de günlerdir tartışılan TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddia edilen vakfın eski yöneticisi Ramazan A. tutuklandı. DW Haber’e konuşan hukukçular ve siyasetçiler, belgelerin içeriğindeki kadrolaşma iddialarının soruşturulması yerine, belgeleri sızdıran kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın belgelerini sızdırdığı iddia edilen Ramazan A. terör suçlarını soruşturmakla görevli savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Ancak, şüphelinin tutuklama gerekçesinde terörle ilgili bir suçlama yer almadı.

Hukukçular, Ramazan A.’nın ceza alt sınırı düşük olan ve tutuklama tedbiri gerektirmeyen iddialarla cezaevine konulmasını “hukuksuzluk” olarak değerlendiriyor.

 

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Felat Bozarslan 

© Deutsche Welle Türkçe

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