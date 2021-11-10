TÜGVA belgeleri soruşturmasında tutuklama kararı hukuki mi?

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’nın belgelerini sızdırdığı iddia edilen Ramazan A. terör suçlarını soruşturmakla görevli savcıların yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Ancak, şüphelinin tutuklama gerekçesinde terörle ilgili bir suçlama yer almadı.

Hukukçular, Ramazan A.’nın ceza alt sınırı düşük olan ve tutuklama tedbiri gerektirmeyen iddialarla cezaevine konulmasını “hukuksuzluk” olarak değerlendiriyor.

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Felat Bozarslan

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