SZ: Trump rengini belli etmek zorunda

Süddeutsche Zeitung ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine gösterdiği tepkiyi yorumluyor:

"Amerikan istihbaratı CIA'nin bulguları Başkan Trump'ı zor durumda bırakabilir. Kaşıkçı'nın Veliaht Prens’in emriyle öldürüldüğü kesinleşirse hem Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkiler bozulur, hem de Trump ailesi töhmet altında kalır. Başkanı tanıyan, ailesine gölge düşmesinin onu daha çok endişelendireceğini bilir. Donald Trump otokratlarla, demokratik seçimle göreve gelen hükümet liderleriyle olduğundan daha iyi geçiniyor. CIA'nin elde ettiği bilgiler doğru çıkarsa Trump rengini belli etmek zorunda kalır. ABD Başkanı'nın karşıtlarını zorla susturan bir liderle ilişkisini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar vermesi gerekecektir."

Südwest Presse gazetesi de Trump'ın ilişkilerini sadece çıkarlarına göre şekillendirdiğini hatırlatıyor:

"Olmaması gerekenin olmasına izin verilemez. Trump'ın tepkisi denenmiş kalıplara uyuyor. Kanıtlanmış olgular ekonomik, siyasi ya da şahsi çıkarlarına ters düşüyorsa, Başkan görmezlikten gelir ya da inkâr eder. İşin ucunda para varsa Trump kendi istihbaratına savaş açmaktan bile çekinmez. Bu tutumuyla görev andına ters düşmüş olacağı da Donald Trump'ı ilgilendirmiyor görünüyor."

Neue Osnabrücker Zeitung Fransa'daki akaryakıt zammını protesto gösterilerini konu alan yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Emmanuel Macron Almanya ve başka ülkelerde modern ve bütünleşmiş Avrupa'nın çekiciliği olan öncüsü imajını taşıyor. Ülkesinde ise ilk günlerin büyüsü dağıldı gitti. Akaryakıt zammına gösterilen tepki kaybolan itibarının bir ifadesidir. Halkta "yukardaki" siyasetçilerin vergi mükellefini sağmal inek olarak gördükleri izlenimi güçleniyor. Almanya'da da bu izlenimi taşıyanların sayısı az değil. Macron hükümeti henüz ciddi şekilde sallanmaya başlamadı. Kararlarını daha iyi anlatması ve sadece zenginlerin cumhurbaşkanı olduğu kuşkusunu dağıtması gerekiyor. Macron bunu başaramadığı takdirde doğuracağı sonuçlar Almanya için de tehlikeli olacaktır. Aşırı sağın güçlenmesi Avrupa Birliği projesini sonuçları kestirilemeyecek şekilde sarsabilir."

Stuttgarter Zeitung Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikilemle karşı karşıya olduğunu yazıyor:

"Macron'un ilk kararlarına karşı gösterilmeyen yoğun direniş şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı "Sarı Yeleklilerle" arasındaki anlaşmazlığı nasıl giderebilir? Zam kararını geri alsa, bütün inandırıcılığını kaybeder. Macron cumhurbaşkanlığına reformcu olduğu için seçildi. Onun seleflerinden ayıran, sokağın direnişine aldırmaksızın reform düşüncelerini gerçekleştirme kararlılığıydı."

DW, dpa, afp/AG, GA

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