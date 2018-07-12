SZ: Trump artık değişmez

Süddeutsche Zeitung (SZ) İttifak bünyesindeki ilişkileri rayına oturtmak için Trump sonrasını beklemek gerekeceğine vurgu yapıyor:

"Donald Trump politikacı değil, tüccardır. En sevdiği kavramlardan ‘haksızlığı' ahlaki anlamda kullanmayıp, yalnız gelir-gider hesabında arayan bir tüccardır. Güvenliğin en iyi silahlara sahip olmayı gerektirdiğine inanır. Dünyayı Amerikan silah lobisi gözüyle görür. Trump artık değişmez. Bu bakımdan Avrupalılar bu ve belki de ikinci Trump dönemi kapanana kadar oturup beklemek zorundalar. O tarihe kadar da Trump'ın Amerikasına dostça mesafe koyarak, Avrupa'nın çıkarlarına uygun güvenlik politikası yapılabilir.”

Die Welt gazetesinin yorumunda ise ABD'nin Avrupa'daki nüfuzunu korumasına yarayan NATO'yu gözden çıkaramayacağı belirtiliyor:

"NATO Avrupa'nın en üretken ve en etkili devletlerini ABD ile kenetleyip, ABD'yi Avrupa'nın iç meselelerinde bile ağırlıklı söz sahibi kılan bir yapılanmadır. Diğer bir ifadeyle, ABD NATO vasıtasıyla bir Avrupa süper gücü konumuna gelmiştir. Kendi dünya süper gücü özelliğini İttifak'ı zayıflatarak, hatta terk ederek tehlikeye atması için Washington'un çıldırmış olması gerekir. Bu bakımdan Donald Trump tarafından uşak gibi kullandırılmaya hiç gerek yoktur.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) yorumunda NATO'nun aynı zamanda karşılıklı yükümlülükler ittifakı olduğunu da hatırlatıyor:

"Savunma harcamalarının Trump'ın talep ettiği gibi milli gelirin yüzde 4'üne çıkarılmasını istemek, silah ihracatı açısından gün ışığında rüya görmeye benzer. Bunun tutarlı güvenlik politikasıyla ilgisi olamaz. Ancak Avrupa ve Kanada da savunmaya harcadıkları kaynağın yeterli olduğunu sanmamalıdırlar. Tehdit senaryoları çeşitlendiği ve karmaşıklaştığı için yıllardır ihmal ettikleri ordularını modernize edip savaşabilir duruma getirmelidirler. Kendilerine verdikleri sözü de unutmayıp, ortak savunma yükünü adil bir formülle paylaşmalıdırlar. NATO her yönden gelen tehdit ve tehlikelere karşı Avrupalılarla Amerikalılar arasında kurulmuş bir ittifaktır. NATO'nun temel prensibi budur. NATO kendini beğenmişliğe, gerçeği inkâra ya da şantaja feda edilemeyecek kadar değerlidir.”

Stuttgarter Zeitung NATO'nun Rusya politikasına şu satırlarla değiniyor:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın, İttifak'ın Putin karşısında izlediği çizgiye sadık kalan kapanış bildirisine şimdilik uyması beklenebilir. Bildiride Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı kınanmıştır. Önemli olan Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı buluşmada da aynı çizgiyi izleyip izlemeyeceğidir. Putin ile anlaşıp Kırım'ın ilhakına onay verirse, NATO dağılmasa bile en azından çok ağır yara alır.”

DW/AG,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe