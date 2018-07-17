 SZ: Trump Amerika′ya ihanet etti | BASIN | DW | 18.07.2018

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BASIN

SZ: Trump Amerika'ya ihanet etti

Helsinki'deki Trump-Putin zirvesi ve Japonya ile Avrupa Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

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Süddeutsche Zeitung Helsinki zirvesinin ABD Başkanı Donald Trump açısından tam bir fiyasko olduğunu savunuyor:

"Trump ABD'yi hasım ataklardan korumak için çalışanlara hıyanet etmiştir. CIA, FBI ve diğer Amerikan güvenlik örgütleri sütten çıkmış ak kaşık değildir, hepsinin kara lekeleri vardır. Hiçbirine körü körüne inanılmamalıdır. Ancak Başkan'ın çıkıp istihbaratın topladığı, Rusya'nın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında kapsamlı sabotaj ve manipülasyon faaliyetleri yürüttüğüne dair bütün bilgileri elinin tersiyle itmesinin bir başka örneği görülmemiştir. Eski Rus ajanına kendi adamlarından daha fazla inandığı şeklindeki sözleri güveni suistimal ve Amerika'nın güvenliğine ihanettir.”

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de Trump ile yaptığı görüşmede uyguladığı taktiği mercek altına almış:

"Helsinki zirvesini izleyen gözlemcilerin ortak kanaati, Vladimir Putin'in zafer kazandığıdır. Trump'ın taktiksel becerisinin ve psikolojik dayanıklılığının ne kadar sınırlı olduğunu herkes gördü. Daha da önemlisi, Putin'in Amerikalı muhatabını Avrupa ve Çin'in de rol oynadıkları küresel söz sahibi olma mücadelesi sanki yokmuş ve sadece Rus ve Amerikan güçleri arasındaki iki kutuplu dünya düzeni varmış düşüncesine ikna etmesiydi. Ukrayna örneği, Putin'in Obama tarafından Avrupa'ya devredilen sorumluluğa nasıl ustalıkla Trump'ı ortak ettiğini göstermektedir.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Avrupa Birliği ile Japonya arasında imzalanan ve dünya ticaret hacminin yüzde 30'unu kapsayan serbest ticaret anlaşması JEFTA'nın önemini daha da arttıran nedenlere değiniyor:

"Japonya ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ‘ekonomik ortaklık anlaşması' ABD Başkanı Trump'ı değilse de yönetimini epey etkileyecektir. Dünyanın en büyük ticaret anlaşması 600 milyonluk nüfusa serbest ticaret alanı açacak ve siyasi görüş yakınlığı olan ortaklar arasındaki bağları güçlendirecektir. Trump ticaret savaşları açıp geleneksel müttefiklerini ‘düşman' ilan ederken, onlar himayecilik ve izolasyon politikalarına set çekmiş oluyorlar. Bu mesajın anlamı, Japonya ile Avrupa arasındaki mal mübadelesine kazandıracağı ivmeden çok daha büyüktür.”

Neue Osnabrücker Zeitung Trump'ın ticaret anlaşmalarında yarar görmemesini düşünce yapısındaki hatalara bağlıyor:

"Avrupa Birliği ve Japonya, JEFTA ile tam zamanında serbest ve kurallara dayalı dünya ticaretinin meşalesini yakmış oldular. Trump'ın gümrük savaşları ticaret politikasında Tokyo ve Brüksel'i daha da yakınlaştırdı. Trump'ın aksine onlar gümrük vergilerini kaldıracaklar. ABD Başkanı anlamakta güçlük çekse de uluslararası iş bölümü bütün katılanların yararınadır. Her ülke güçlü yanını kullanıp gelirini arttırabilir. Küreselleşmenin kaybedenlerinin olması da mukadderdir. Trump'a göre ise ekonomi ‘sıfıra sıfır, elde var sıfır' oyunudur. Bu oyunda bir tarafın kazancı diğerlerinin kaybına eşittir. Onun dünyasında bütün tarafları kazançlı çıkaran anlaşmalara yer yoktur.”

DW,AFP,dpa/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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