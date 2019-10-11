SZ: Ortadoğu'da erozyon devam edecek

Stuttgarter Zeitung Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı ele alıyor:

"Irak'ta, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen sansasyonel saldırının ardından ezeli düşmanlar Washington ile Tahran arasında güç gösterisi tehlikesi baş gösterdi. Her iki taraf da pokerde bahsi artırıyor. Trump seçim kampanyasında puan toplamak istiyor, Ortadoğu'daki askerlerini ülkeye getirdi. Ama aynı zamanda ABD'nin etki alanından feragat etmek zorunda kaldı ve Avrupa'nın komşu bölgelerinde Moskova ve Pekin'in ihtirasları için yeni harekat alanları açmış oldu. İranlı düşmanı, 80 yaşındaki Ayetullah Ali Hamaney ise nüfuzu tartışmasız bir ulus bırakmak istiyor. Lübnan ve Irak'taki kitlesel protestolardan bu yana Tahran'a yönelik hoşnutsuzluk artıyor. Arap halkları Şii milislerin icraatlarından bıkmış durumda. Buna uygun olarak tahminler de karanlık: Ortadoğu'da devletlerin yapısındaki erozyon devam edecek."

Rusya ve Ukrayna, transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılması için anlaştı. Söz konusu uzlaşma Rus gazının 31 Aralık 2019'dan sonra da Ukrayna üzerinden sevkiyatını sağlıyor. Nordwest-Zeitung (Oldenburg) gazetesinin bu uzlaşmaya dair yorumu şöyle:

"Yeni yılda güzel bir haber: Rusya ve Ukrayna arasındaki yerinde sayan sorunda hareketlilik yaşanıyor. Her iki ülkenin Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Batı Avrupa'ya sevk edilmesi konusunda uzlaşması, eski Sovyet Cumhuriyeti'nin zaman içinde düşman hâline gelen iki ülkesinin objektif bir seviyeye dönebileceğini gösteriyor. Bu uzlaşma Almanya için de iyi çünkü Rusya'dan güvenilir doğal gaz sevkiyatına muhtacız. Anlaşma 2014'ten beri devam eden Ukrayna sorununda umut dolu yeni de bir sinyal. Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in güven inşa etme konusunda başarılı olduğu aşikâr."

Badische Zeitung'un aynı konuyla yorumu ise şöyle:

"Son dakikada sağlanan uzmaşma doğal gaz ithalatına bağımlılıktan duyulan güvensizliği gösteriyor. Bu durum fosilsiz ısınmanın inşa edilmesine sağlam gerekçe sunuyor. Almanya'da hanelerin yarısı doğal gazla ısınıyor. Bu doğal gazın yarısı Rusya'dan geliyor. Bu nedenle Almanya düşman iki ülke arasındaki müzakerelerde arubuluculuk etti. Aynı sebepten Alman hükümeti tartışmalı Kuzey Akım 2 projesinin ilerlemesini sağladı. Proje ABD'nin yaptırımları nedeniyle gecikti. Ama Almanya bir çıkmazın içinde. Kuzey Akım Almanya'nın enerji tedarikinin güvenliğini artırıyor. Ancak yeni borular Ukrayna'nın ihmal edilmesi anlamına geliyor. Genel olarak Batı'yı zayıflatmak isteyen Rusya'ya bağ artıyor."

DW / HT,CÖ

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