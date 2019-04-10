SZ: Milliyetçilik ve popülizm İsrail'de icat edilmedi

İsrail'deki seçimleri yorum sütunlarına taşıyan Süddeutsche Zeitung'da, çok sayıda İsrailli'nin Başbakan Benyamin Netanyahu'dan memnuniyetsizliklerini sandık tercihine taşıdığı değerlendirmesinde bulunuluyor:

"İsrail'in hem iç hem de dış politikası son yıllarda önceden kestirilemez bir nitelik kazandı. Yeni siyasi aşırıcılık, radikal dincilikle paralel yürüyor. Her şey tek bir amaca hizmet ediyor: Başbakanın iktidarını koruması. Benny Gantz gibi bir siyasi çaylağın Netanyahu'yla aynı seviyede bir oy oranı elde edebilmiş olması, çok sayıda İsrailli'nin Netanyahu iktidarından duyduğu memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor. Eğer bu seçim aslında başbakanın bizzat şahsı hakkında bir oylama idiyse, kendisinin aslında kazanmamış olduğunu söyleyebiliriz. Milliyetçilik, popülizm ve kimlik meselesi İsrail icadı değil. Ancak bunların orada özellikle iyi işlediğini söylemek mümkün."

Die Welt gazetesi ise İsrail'de sandıktan çıkan seçim sonucunun şaşırtıcı olmadığı görüşüne yer veriyor:

"Bu, öngörülebilir bir zaferdi. Bunun nedenini açıklamaksa çok kolay: Benyamin Netanyahu, İsrail'in zaman ruhunun vücut bulmuş hali. Oslo, Taba ve Annapolis barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığından beri, ki bundan herkesten önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nün inatçı lideri Yaser Arafat sorumluydu, İsrail toplumunun büyük kısmı bir Arap atasözünün hakikatini takip ediyor: "Tek elle el çırpılmaz." İsrailliler yalnızca Filistinlilerle herhangi bir müzakerede bulunmayı mantıksız görmekle kalmıyor, aynı zamanda halklar arası uzlaşı taraftarı olan solculara da öfkeli. Ülkedeki bu atmosfer, sağcılara uzun süredir ihtiyaç duydukları çoğunluğu sağlıyor. Benyamin Netanyahu bu durumdan bu sefer de faydalanmayı bilecek."

Emder Zeitung'da yer alan yorumda ise basketbola veda edeceğini açıklayan Dirk Nowitzki'nin kariyeri boyunca verdiği mütevazı izlenim övülüyor:

"Spor camiası doğma büyüme bir Würzburglunun vedasıyla yalnızca sıradışı bir oyuncu kaybetmedi, aynı zamanda alanının dünyadaki en zor liginde başarılı olan, kırılacak ne kadar rekor varsa hepsini kırmayı başaran gerçek bir sporcu kaybetti. Nowitzki son 21 yılda kazandığı milyon dolarları gözler önüne sermemeyi, içinde bulunduğu camianın garip statü sembollerinin tamamından kaçınmayı bildi. Aynı zamanda doğduğu ülke Almanya'da basketbolun popülerleşmesine katkı sağlamak için kendisini buna tenezzül etmeyecek kadar yüksek noktalarda da görmedi. Umarız emekliliği de kariyeri kadar iyi geçer."

BÜ,SSB

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