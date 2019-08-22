SZ: IŞİD'i yenmek için silahlar yetmez

Alman Federal Meclisi, sonbaharda IŞİD'le mücadelenin nasıl süreceğini tartışacak ve karara bağlayacak. Bu kapsamda Süddeutsche Zeitung'da "Silahlar yetmez" başlığıyla yayımlanan yorumda, Almanya'nın Ortadoğu'daki askeri misyonları ele alınıyor. Yorumda, Alman Tornado jetlerinin Irak ve Suriye'deki keşif uçuşlarının süreceği ancak bunların uzun vadede etkisinin yetersiz olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.

"Alman ordusunun dört Tornadosu ve bir eğitim misyonu, IŞİD'i kalıcı olarak mağlubiyete uğratmak için asla yetmeyecek. Her zamanki gibi, konu terörizm olduğunda, kapsamında hukuk devleti, adli takibat ve insani yardım da bulunan, akıllı ve uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç var. Sadece bombalara değil. Bu ders aslında çok uzun süre önce alınmış olsa da hala görmezden geliniyor. Federal Meclis bu sonbaharda misyonun uzatılmasını tartıştığında kolaya kaçmamalı. Tartışma, IŞİD'in kalıcı olarak zapt edilmesi için ne yapılması gerektiğine ve Almanya'nın yeterli ve doğru şeyi yapmaya hazır olup olmadığına ilişkin olmalı."

Tagesspiegel gazetesinde yer alan yorumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da radikal İslamcı Taliban güçleriyle süren barış müzakerelerini sona erdirmesi ele alınıyor:

"ABD ordusu ve Taliban militanları neredeyse 18 yıldır savaşıyor. Binlerce kişi bu savaşta hayatını kaybetti. Trump bunu sona erdirmek, askerlerini memlekete geri getirmek ve böylece gelecek seçim kampanyasında avantaj sağlamak istiyordu. Ancak bu pek öyle olacak gibi durmuyor. Cumhuriyetçiler, Amerika'nın özgürlük düşmanlarıyla yapacak hiçbir işi olmadığını ifade ediyor. İyi de yapıyorlar."

Neue Osnabrücker Zeitung ise yorum sütunlarında Rusya'da Pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelere yer veriyor:

"Muhalefet adayları iktidar tarafından gizli ve zalim bir biçimde baskı altına alınıyor. Diğer yandan ülkede, hele büyükşehirlerde birleşik bir muhalefetten bahsetmek mümkün değil. Dev ülkenin dört bir yanında halk, kötüleşen yaşam koşullarından duydukları memnuniyetsizliğe rağmen az biraz istikrarlı rejimden mutlu gibi duruyorlar. Kırım'ın Putin yanlısı adayları tercih etmesiyse anlaşılabilir bir durum: Ukrayna'nın onlarca yıllık ihmalinin ardından Putin, beş yılı aşkın süre boyunca bölgeye milyarlar akıttı. Diğer bölgelerin sırtından hem de. Ancak Putin ve çevresinden kurtulmak isteyenlerin, bir aydınlanmış yurttaşlık geleneği olmayan bir ülkede Putin sonrasında neler olabileceğine ilişkin bir senaryosu olması gerekiyor. Hepimiz Arap Baharı'ndan, 'rejim değişikliğinin' devlet düzeni yitip gittiği sürece hiçbir kıymeti olmadığını öğrendik."

Märkische Oderzeitung'da ise Cem Özdemir'in Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanlığına aday olması mercek altına alınıyor:

"Özdemir, başvurusuyla büyük bir kişisel risk alıyor. Eğer kaybederse ne olacak? Bir 'mağlup', Winfried Kretschmann çekildiği takdirde, Baden-Württemberg'in eyalet başbakanı olabilir mi? İyi olan şey, Özdemir'in adaylığını tüm belirsizliklere rağmen koymuş olması."

BÜ/GA

© Deutsche Welle Türkçe