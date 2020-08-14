SZ: Güven kaybolduğunda geriye hile ve terör kalıyor

Süddeutsche Zeitung Belarus'a ilişkin yorumunda Lukaşenko'nun toplumun güvenini kaybettikçe şiddete başvurduğunu belirtiyor:

"Belarus'un özgürlüğe olan açlığı çok büyüdü. Bunun bir defa Belarusluların Batı'ya yakınlaşmak ya da Rusya'nın nüfuzundan kurtulmak istemeleriyle bir ilgisi yok. Lukaşenko protestoların yurtdışından yönlendirildiğini ne kadar söyleyip dursa da kendi içinde bulunduğu sefaletin sorumlusu bizzat kendisi. Lukaşenko'da sık sık otokratlarda karşılaşılan o yaşlılık belirtileri de bir hayli ileri durumda. İnsanlara anlayışını tamamen kaybetmiş halde öyle ki artık bunun rolünü bile yapamıyor. Belaruslular Lukaşenko'ya bir zamanlar 'Batka' babacık diyorlardı ama o günler geride kaldı. Güvenin kaybolduğu yerde yönetme araçları olarak geriye hilekarlık ve terör kalıyor. Ancak Belaruslular da artık daha fazla aldatılmak ve sinmek istemiyor."

Nürnberger Nachrichten Avrupa Birliği'nin Belarus krizinde doğru bir politika izlediği görüşünü savunuyor:

"Avrupa Birliği'nin açıkça hileli olan seçimi tanımayarak ve sorumlular hakkında yaptırımlara giderek müdahil olması doğruydu. Ancak devlet başkanının kim olacağında söz sahibi olmak istemek fazla ileri gitmek olur. Buna halk karar vermek zorunda. Belarus'taki halk da bizim yardımımız olmadan bunu yapabilecektir."

İspanya'daki Alman turistler - 10.07.2020

Berlin'de yayımlanan Die Tageszeitung (taz) Almanya'nın koronavirüsle mücadelede İspanya'ya yardım etmesi gerektiği görüşünü savunuyor:

"Almanya sürekli artan koronavirüs vaka sayısını kontrol altına almakta İspanya ile dayanışma göstermeli. İspanya'da yaşanan güncel sefalette Almanya'nın da suçu var. Sırf Mayorka adasında kısa zamana kadar 30 bin Alman turist bulunuyordu. Adadaki ünlü Ballermann partilerinde Almanlar tedbir kurallarına uymadılar. Yüksek ihtimalle Almanlar da Mayorka'da virüsün yayılmasında rol oynadı. İspanya'daki akut krizde yardımda bulunmak Almanya'nın da ayrıca yararınadır. Zira eğer bu büyüklükteki bir Avrupa Birliği ülkesi uzun süre enfeksiyon odağı olarak kalırsa bunun Almanya'ya bulaşmasını engellemek çok zor olacaktır. Almanya İspanya'ya iki ülke ekonomik açıdan da birbirine bağımlı olduğu için de yardımcı olmalı."

Halle'de yayımlanan Mitteldeutsche Zeitung riskli bölgelere giden Alman tatilcilerin koronavirüs testlerinin masrafını üstlenmesi gerektiği görüşünde:

"Günlük tıbbi faaliyetlerde alışılmış olan şey, korona pandemisi koşullarında geçerli olmak zorunda değil. Tatilini pandemiye rağmen illa koronavirüs risk bölgesinde yapmak zorunda olduğunu söyleyen, böylece kendini ve herkesi tehlikeye sokanlar etraflı bir test paketiyle ödüllendiriliyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın sürekli tekrar tekrar öne sürdüğü, toplumun masrafları üstlenmemesi halinde seyahat edenlerin de test yapmaktan imtina edecekleri argümanı, zayıf. Zira test yaptırmak gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu zorunluluğu hayata geçirmek bir kontrol ve ceza yaptırımı konusudur, bunun masrafların üstlenilmesiyle bir ilgisi yok. Sadece riskli bölgelere gidenlerin tüm test masraflarını üstlenmeleri halinde bu, adil olur."

DW / EC, TY

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