 SZ: Erdoğan′ın tankları ekonomik zayıflığını örtemez | BASIN | DW | 15.01.2019

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BASIN

SZ: Erdoğan'ın tankları ekonomik zayıflığını örtemez

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi 'ekonomik bakımdan mahvetmekle' tehdit etmesi Alman gazetelerinin yorum köşelerinde geniş yer tutuyor. Gazeteler, iki ülke ilişkilerini NATO üyeliği açısından değerlendiriyor.

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15.01.2019 - Alman basınından özetler

Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin NATO bünyesindeki çatlakları gözler önüne serdiğini vurguluyor:

"ABD Başkanı'nın müttefiklerine davranışı insanı hayrete düşürüyor. Herhalde NATO tarihinde bir müttefikin diğerini 'ekonomik bakımdan mahvetmekle' tehdit ettiği görülmemiştir. Batılı ittifakın tehditleri hep 'karşı tarafı' hedef alırdı. Olayın perde arkasını anlamak zor değil. Nedeni Trump'ın büyük stratejik hataya düşerek Suriye'den çekileceklerini açıklamasında yatıyor. Kürt bölgelerinde kati şekilde sebebiyet vereceği boşluğu Türkiye'nin doldurmasını önlemek için de Erdoğan'a daha fazla bedel ödetmeye çalışıyor. Bu olay aynı zamanda 2019'da 70 yaşını dolduracak olan NATO'nun içinde bulunduğu durumu da gözler önüne seriyor. İttifakı Soğuk Savaş yıllarından ve ortak askeri harekâtlardan günümüze taşıyan dayanışma ruhu uçup gitti. Almanya da savunma politikasını bunun bilinciyle şekillendirmelidir."

Süddeutsche Zeitung'un yorumunda Trump'ın tehdidinin Türk ekonomisinin ne kadar yaralanmaya müsait olduğunu gösterdiği belirtiliyor:

"Birkaç hafta öncesine kadar ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşacakları sanılmaktaydı. Liderler arasındaki telefon görüşmelerinin ardından Trump'ın askeri birliklerin Suriye'den çekileceğini açıklaması, Recep Tayyip Erdoğan'ın isteklerini ABD'ye dikte ettirebilen lider olduğu havasını yaratmıştı. Şimdi ise araları bozuk olan iki müttefiğin yakınlaşmanın yanlış anlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Trump'ın kıvrımlı çekilme planları birçok soru işareti doğurdu: Ne zaman, kim, hangi hızla ve hangi şartlar altında? Hiçbiri belli olmadığından Erdoğan da Suriye'nin kuzeyindeki Kürt milisi YPG'ye saldırma planını uygulayamıyor. Trump'ın hesaba kitaba gelmeyen dış politikası Türkiye için tehlikelidir. Bir papazın serbest bırakılmasını talep ettiği Twitter mesajı Lira krizine yol açmıştı. 'Ekonomik bakımdan mahvetme' tehdidi de Doları fırlattı. Erdoğan'ın savaş tanklarını sınıra sürerek gövde gösterisinde bulunması ülkesinin ekonomik bakımdan zayıf olduğu gerçeğini örtemez."

Nürnbernger Nachrichten gazetesi ABD'nin bölgedeki güvenirliğini kaybetmekte olduğuna dikkat çekiyor:

"Trump tek bir mesajla NATO müttefiki Türkiye'yi kızdırmayı, Ortadoğu'daki arabulucularının durumunu zayıflatmayı ve aynı zamanda da Rusya'nın Suriye'deki pozisyonunu güçlendirmeyi becerdi. ABD'nin Suriye politikasında somut bir strateji izlediği söylenemez. Donald Trump hem Suriye'den askerlerini çekmek, hem de terör milisi IŞİD ile mücadeleyi sürdürüp, İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak istiyor. Bütün bu zikzaklar ABD'nin zaten yıpranmış olan Ortadoğu'daki itibarına zarar veriyor. Mevcut düzenin koruyucusu ABD her kararın Başkan'ın bir sonraki Twitter mesajına kadar geçerli olduğu bir dizi sonuna kadar düşünülmemiş hamleyle bu rolünü kaybediyor."

Straubinger Tagblatt gazetesi müttefikler arasındaki anlaşmazlığın NATO'ya büyük zarar verdiği görüşünü dile getiriyor:

"Trump ortaklarının durumunu hesaba katmadığından, Erdoğan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha fazla yakınlaşıp, ittifakın Kürt meselesindeki önceliklerine önem vermediği için ABD ve Türkiye giderek NATO açısından sorun haline geliyor. Bu durumun NATO'yu zayıflatması Putin'in işine geliyor. Erdoğan ile Trump arasındaki ipler kopma raddesine geldiği takdirde Putin, Türkiye'nin ekonomik çöküşünü önleyemeyecektir."

DW, dpa, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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