SZ: Atalet sağcılara yarar

Süddeutsche Zeitung gazetesinin yorumunda siyasilerin Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'te yaşanan tehlikeli gelişmeleri görmezden gelmesinin vahim sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor:

"Chemnitz'deki şiddet olaylarından sonra yapılabilecek ya da yapılması gereken, farklı alanlarda rota değişikliğine gitmektir. Önce Saksonya eyaletinin büyük bir radikal sağcılık sorunu olduğunun kabul edilmesi gerekir. Görevdeki ve daha önceki eyalet hükümetleri gibi Berlin'deki bazı politikacıların da bunu kabul etmeye yanaşmaması sadece sağcıların işine yarar.”

Die Welt gazetesi hukuk devletinin kendini savunma gücünü gösterememesinin demokrasiyi tehlikeye atabileceğini yazıyor:

"Toplumun giderek daralan ılımlı kesiminden ölçüyle ve yasalara bağlılıkla ortamı sakinleştirmesi ve aynı zamanda da derman kaybeden hukuk devletinin çoğu zaman ihmal ettiği polisi ve yargısına dayanışma göstermesi isteniyor. Toplumun ruh hali bocalarken, aklı başında olanlar radikalleşme yerine dengeyi korumakla yükümlü sayılıyor. Çoğunluk ekonomik refaha katkıda bulunmak ve özgürlüğün tadını çıkarmak istiyor. Vergi mükellefi polisin değil, suç işleyenlerin, çapulcuların ve Hitler selamı verenlerin zor durumda kalmasını, anayasa düşmanlarıyla insan hayatını hiçe sayanlardan hesap sorulmasını bekliyor. Hukuk devletimizin kendini savunabilecek durumda olmaya ve zaaf gösterilmesinin bir bütün olarak demokrasiyi tehlikeye atabileceğini anlamış bir yargıya ihtiyacı var.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ABD'nin Meksika ile ticari konularda anlaşmasını Alman şirketleri açısından değerlendiriyor:

"Donald Trump fikir değiştirdi. Uluslararası serbest ticaret sistemini yakıp yıkmak Trump'ın ilk önceliği olmaktan çıktı. Trump özel sektörün ve partisinin kararlı direnişi karşısında ticari anlaşmazlıkta uzlaşmacı olabileceğini gösterdi. Avrupa ile ateşkesten sonra Meksika ile vardığı uzlaşmadan Kanada da kaçamayacak. Alman otomobil üreticileri ikinci kez rahat nefes alabildi. Uzlaşmadan sonra Meksika'daki ücretler artacağından Alman markalarının Meksika'daki fabrikaları daha pahalıya gelecek ama maliyet artışı ticari savaşta silah yerine kullanılan ithalat vergilerinden daha az zarar verici gözüküyor.”

İktisat gazetesi Handelsblatt ABD ile Meksika arasında varılan ticari uzlaşmaya şu satırlarla değiniyor:

"Meksika ile varılan anlaşma Trump'çı politikanın tipik bir aldatmacasıdır. 24 yıllık ticaret anlaşmasının yarıdan fazlası olduğu gibi kaldı. Fikri mülkiyetin korunmasıyla ilgili değişiklikler ya Trump tarafından iptal edilen Trans-Pasifik Ortaklığı'ndaki önerilerin aynısı olacak, ya da küresel katma değer zincirini kırıp, Amerikan şirketlerine ve Amerikan tüketicisine zarar verecektir. Çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergisi gibi tartışmalı konuların anlaşma kapsamına alınmaması da mümkündür. Trump'ın bu yamalı bohçayı büyük bir siyasi başarı gibi lanse etmesi göz boyamacılığından başka bir şey değildir.”

DW,dpa,AFP/AG,DÇÜ

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