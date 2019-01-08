SZ: Almanya'da veri güvenliğinin olmadığı görüldü

Süddeutsche Zeitung (SZ) Almanya'daki yüzlerce siyasetçi ve ünlünün şahsi verilerinin internette yayınlanmasını konu alan yorumunda bu suçu işleyen gence aslında teşekkür etmek gerektiğini yazıyor:

"20 yaşındaki genç veri güvenliğinden sorumlu olan resmi kuruluşları utandırdı. Basit bir yöntemle veri güvenliğinin olmadığını ve Almanya'da veri gizliliğinin bu adı hak etmediğini gösterdi. Bu zaafı gözler önüne sermiş olması bakımından aslında bu gence minnettar olmak gerekir. Suç işlediği tartışma götürmez. Henüz 21 yaşında olmadığı için kendini şanslı hissetmeli. Mahkeme gençlik ceza hukukunu uygulayıp faile sadece internet yasağı koyarsa bu ceza ‘hackerlerin' gözünü korkutabilir.”

Stuttgarter Zeitung'un veri hırsızlığı skandalıyla ilgili yorumu ise özetle şöyle:

"Şahsi bilgilerin korunmasından önce bizzat veri sahibi sorumludur. Skandal aşırı siyasi aktivite başlatılmasını gerektirmez. Eksik olan yasal hükümler ve yasaları uygulayan makamlar değil, veri koruma bilincidir. Özel verilerin korunması sosyal medyanın bir çeşit veri striptizi diyebileceğimiz mantığına aykırıdır. Devlet bunu önlemeye kalkışırsa hem altından kalkamaz hem de yetkilerini aşmış olur. Son skandalda, çalınan veriler siyasetçileri bozum etmede kullanıldı. Bu açıdan bakıldığında, demokrasiye yapılan saldırı olarak nitelendirilmelidir.”

Die Welt gazetesi, Almanya için Alternatif (AfD) partili federal milletvekili Frank Magnitz'in sokakta saldırıya uğrayarak ağır şekilde yaralanmasını konu alan yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Altı çocuk babası milletvekilinin canına kastedenler henüz yakalanmadı ve olayın perde arkası aydınlanmadı. Siyasi nitelikli olabileceği ihtimali siyasi yelpazenin tamamında acımasız tartışma ve suçlamalar şeklinde yankılanıyor. Aşırı sol bedensel dokunulmazlık hakkını çoktandır tanımıyor. Şimdi tarafsız gözle cepheler arasındaki gerginliğin tırmanmasını önleme zamanıdır. Ne kadar sert kavga edilse de sözlü saldırılarda ve tahrik edici davranışlarda ölçülü olunmalıdır. Bir milletvekiline bedensel saldırıda bulunulması demokrasi adına utanç verici bir olaydır.”

Neues Deutschland gazetesi sağ popülist parti milletvekiline yapılan saldırıya ayırdığı yorumda şu görüşleri dile getiriyor:

"Parti yetkililerinin anlattıkları gibiyse bu korkakça, kalleşçe ve acımasızca yapılmış bir saldırıdır ve sol görüşle haklı gösterilemez. Ancak saldırıya uğrayan milletvekili Magnitz ve partili arkadaşlarının düzenli olarak halkı göçmenlere karşı kışkırttıkları, sol kanadı Almanları göçmenlerle ikame etmeye çalışmakla suçladıkları ve Nazi döneminde Almanların işledikleri suçları hafifletmeyi denedikleri de unutulmamalıdır. Dolayısıyla sadece insan onurunu ayaklar altına almakla kalmayıp, nefreti de sürek avlarına yol açacak şekilde körüklemektedirler. Bu bakımdan Almanya için Alternatifli politikacıların saldırıya verdikleri şiddetli tepki inandırıcılıktan uzaktır.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

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