SZ: AKP'nin seçim itirazı ters tepebilir

Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarına AKP'nin yaptığı itirazı mercek altına alan Süddeutsche Zeitung'da, yapılan itirazın ters etki yaratabileceği yorumunda bulunuluyor:

"AKP'nin seçim sonucunu kabul etmemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar ne olursa olsun, kendileri açısından bir soruna yol açabilir. AKP ve Erdoğan katı ve zaman zaman antidemokratikleşen yönetim biçimini sürekli olarak halkın desteğinin arkalarında olduğu ve demokratik bir biçimde seçilmiş oldukları argümanıyla savunuyorlar. Seçim sonuçları da onlara bu hakkı tanıyor… En azından şu ana kadar tanıdı. Ancak şimdi İstanbul'daki seçim sonucunu, halkın iradesi kendilerine uymadığından ötürü, kabul etmek istemiyorlarmış gibi gözüküyor. Ancak vatandaşlar bunu bir sonraki seçimde onların aleyhinde kullanabilir."

Brexit konusunu yorum sütunlarına taşıyan Frankfurter Allgemeine Zeitung ise, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Berlin ziyareti vesilesiyle Almanya'nın konuya ilişkin tutumunu mercek altına alıyor:

"Başbakan May güvencesini neden Berlin'de aradığını gayet iyi biliyor: Çünkü Berlin'de kapılar, deyim yerindeyse, kendisinin yüzüne kapatılmıyor. Almanya, İngiltere'nin AB'den düzensiz bir biçimde çıkması ihtimalinden mutlak suretle kaçınma arzusuna sahip ve aynı zamanda gelecekte mümkün olabildiğince yakın ilişkilere sahip olunmasını istiyor, hiç değilse ekonomi ve güvenlik konularında. Bu nedenle Alman hükümeti, gayet doğru bir biçimde, Avrupa siyasetinde yaşanacak olası komplikasyonlara rağmen, İngiltere'nin AB'den çıkış tarihinin yeniden ertelenmesini kabul etmeye hazır."

Emder Zeitung'daki yorumda ise Libya'nın içerisinde bulunduğu durumdan uluslararası toplum sorumlu tutuluyor:

"Savaşçılar gözleri kararmış biçimde çatışmaya giriyorlar. Tekrar tekrar. Aralarında savaşabilecek tek bir kişi kalmayana kadar. Ancak bu noktaya henüz gelinmiş değil: Yabancı devletlerin çıkarlarının körüklemesiyle ülkenin yok oluşu devam ediyor. Uluslararası siyasetin sürekli tekerrür eden insaniyet çağrısı ise, yaşanan vahşet göz önüne alındığında son derece etkisiz. Kaddafi'nin devrilmesinin nedeni de uluslararası toplumdu. Ancak bunun beraberinde getirdiği sonuçlarla yüzleşme noktasında Libya yalnız bırakıldı."

BÜ,SSB

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