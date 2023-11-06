SZ: Özgür Özel Türkiye'de ender görülen bir şeyi başardı

Süddeutsche Zeitung gazetesi Özgür Özel'in seçilmesini "Erdoğan’ın yeni rakibi" başlığı altında değerlendiriyor. Gazeteye göre Özel "çok heyecan yaratan biri değil."

"Özgür Özel hafta sonunda Türkiye siyasetinde ender görülen bir şeyi başardı. Görevdeki bir başkandan demokratik seçimle görevi devraldı. Bu, Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerinin de sonu… 49 yaşındaki Özgür Özel CHP kurultayından önce yenilikçilerin adayı olarak görülüyordu. Bununla beraber çok fazla heyecan yaratan biri değil. Özel bu yıl Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına girmesiyle meclis parti grubu başkanı seçildi. Daha önce Kılıçdaroğlu’nun meclisteki yardımcısıydı. Eski eczacının klasik bir siyasi kariyeri var. Bir sonraki seçimlerde Erdoğan’a karşı kazanabilecek mi henüz tartışılmıyor. Bunun için henüz erken. Muhalefetin Mayıs yenilgisinin ardından önce kendine gelmesi gerekiyor. CHP için daha önemli olan İstanbul ve Ankara gibi metropollerdeki önemli belediye başkanlıklarının söz konusu olduğu Mart'taki yerel seçimler."

Kölnische Rundschau gazetesi CHP'de lider değişimini ele aldığı değerlendirmesine "muhalefet Erdoğan'a karşı çift başlılığa yöneliyor" başlığını kullanıyor. Ancak analizde derin bir şekilde bölünmüş olan partide yeni başlangıcın zor olacağı belirtiliyor:

"Türk muhalefet partisi CHP yeni liderliği ve nesil değişimi ile çukurdan çıkmak istiyor. Şimdiye kadarki parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki kurultayda 52 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 49 yaşındaki yeni parti lideri Özgür Özel tarafından devrildi. CHP lideri olarak umutsuzluğu umuda çevirmek istediğini söyleyen Özel, 2028'de Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışabilmek için İmamoğlu’nun görevde kalmaya çalışacağı Mart yerel seçimleri için partiye söz verdi. Ülke çapında sevilen İmamoğlu bu kurultayla birlikte CHP'nin en güçlü adamı haline geldi. Ancak derin bir şekilde bölünmüş olan partide yeni başlangıç zor olacak."

İsviçre’de yayımlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesi CHP'deki lider değişimine dair değerlendirmesinde yerel seçimlerden önce CHP'nin kendini yeniden konumlandırdığını belirtiyor.

"Özel'in seçilmesinde kendi sicilinden daha önemli olan etken İmamoğlu’nun desteğiydi. İstanbul belediye başkanı CHP'deki en popüler ve karizmatik siyasetçilerden biri. Kendisi aday olmadı ancak partide değişim çağrısı yapanların en önde gelenlerinden biriydi. Kurultayı da tarafsız divan başkanı olarak yönetti, ancak değişim çağrısında da bulundu. İmamoğlu bu hafta sonunun en büyük kazananı. Bu nedenle Özel'i bir gün Erdoğan’a meydan okuyacak adam olarak şimdiden ilan etmek için henüz erken. Yeni parti lideri ilk konuşmasında partiyi geçtiğimiz aylarda yaşanan hendek savaşlarının ardından yerel seçimlerde birlikte mücadele etmek için bir araya getirme sözü verdi. Gelecek yıl yerel seçimler yapılacak. Erdoğan yerel seçimlerde memleketi İstanbul’u tekrar fethetmek istiyor. Kılıçdaroğlu’nun seçilememesi muhalefet partileri arasında yeni bir ittifaka dair umutları artırıyor. Aksi halde birçok yerde zafer kazanmak bir hayal olurdu."

DW/ SSB, BÖ