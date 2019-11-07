SWP: Avrupa kendi güvenliğini eline almalı

Almanya Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Annegrette Kramp-Karrenbauer'in, Alman ordusunun uluslararası alanda daha aktif görev alması ve Almanya'da bir Milli Güvenlik Kurulu oluşturulması çağrısı Alman basınında geniş yer tutuyor.

Neue Osnabrücker Zeitung, Savunma Bakanı'nın önerilerini iç politik adım olarak değerlendiriyor:

"Çinlilerin müdahale birlikleri diye birşey duyan var mı? Japonya'nın askeri yollarla huzura kavuşturmak istediği bölgeler var mı? Brezilyalılar ticaret yollarını askerle mi koruyor? Ya da Hintliler? ABD de buna paralel olarak kendini geri çekiyor. İngilizlerin askeri müdahalelerini de uzun zamandır duymadık. Dronlar ve siber teknoloji ile geçmişte aklımıza bile gelmeyecek şeyleri artık bulunduğumuz yerden yapabiliyoruz. Küresel operasyonlar ve klasik silahlanmanın sözde gerekliliği ile ilgili tartışmalar enteresan bir şekilde sadece Avrupa ve Almanya ile sınırlı gibi görünüyor. Belirli bazı politikacıların seçim bölgelerinde ya da refahını bu şekilde güvenceye almaya çalışan ülkelerde birdenbire tanklar harekete geçip konuşlanmaya başladı."

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi, Alman Savunma Bakanı'nın bir Milli Güvenlik Kurulu oluşturulması önerisini ele alıyor:

"Oluşturulmasi önerilen Milli Güvenlik Kuruluna diplomasi, ekonomi ve düşünce kuruluşlarından ek uzmanlık alanları eklenecek. Dış politika ve güvenlik çıkarları ile ilgili durumlarda istişarelerde bulunulacak, fikirler geliştirilecek. Bu şekilde Berlin'in, Dışişleri Bakanı Maas'ın yaptığı gibi pasif diplomasi ve anlamsız boş demeçlerden kurtulması hedefleniyor. Kramp-Karrenbauer'in önerileri, Alman dış politikasına zarar verdiği yönünde Maas'ın yaptığı suçlamalara yanıt niteliğinde. Sonuçta ortada olmayan birşeye zarar da verilemez."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin yorumu ise şöyle:

"Potansiyel başbakan olarak yoğun gözlem altında bulunan Kramp-Karrenbauer, görüşlerini sadece dile getirmek değil, aynı zamanda hayata da geçirmek durumunda. Artan baskıya rağmen şimdiye kadar ortaya pek somut şeyler koyamadı. ABD'nin kaba ve kibirli dünya polisi rolünü kopyalamak istiyorsa, bu sorunlu bir durum olur. Bir bakanın birşeyleri şekillendirme isteği anlaşılabilir. Buna diyecek birşey yok. Ama güvenlik politikalarını sadece başkomutan bakışıyla görmek ölümcül sonuçlara yol açar."

Südwest Presse ise NATO'nun 70'inci yılında transatlantik ilişkilerin geleceğini sorguluyor:

"Amerikalıların artan ilgisizliği, Avrupalıların kendi güvenlikleri için daha yoğun bir şekilde çalışmasını sadece siyasi ve askeri değil, stratejik açıdan da gerektiriyor. Bu bağlamda Rusya gibi komşularla ilişkilerin açıklığa kavuşturulması önem taşıyor. Hâlâ Trump sonrasında iyi günlere geri dönüleceğini uman Transatlantikçilerin hoşuna gitmeyecektir, ama büyük hami, ciddi bir durumda Avrupa'ya arka çıkıp çıkmayacağı konusunda kılı kırk yaracaktır."

DW/BK,SSB

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