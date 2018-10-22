 Suudilere silah satışı Avrupa′yı böldü | AVRUPA | DW | 24.10.2018

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AVRUPA

Suudilere silah satışı Avrupa'yı böldü

İspanya parlamentosunda, Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulmasını öngören karar teklifi reddedildi. Avrupa ülkeleri arasındaki ortak üretim zinciri silah ihracatında ortak tavır alınmasını zorlaştırıyor.

Symbolbild Deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien | Küstenschutzboot (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Suudi Arabistan ile silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi İspanya parlamentosunda iktidardaki sosyalistlerle muhalefetteki muhafazakâr partilerin oylarıyla reddedildi. Diğer hükümetler gibi İspanya hükümeti de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan  Başkonsolosluğunda öldürülmesinden büyük üzüntü duyulduğunu açıklamıştı.

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Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, Suudi Arabistan'a yönelik Kaşıkçı cinayetinden önce onaylanan silah satışlarının da durdurulmasını istedi. Röttgen, "Veliaht Prense sınırları gösterilmeli" dedi. (23.10.2018)

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier şimdilik Suudi Arabistan için silah ihracat izni verilmeyeceğini duyurdu. Yeşiller Partisi ise Almanya ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığa son verilmesini talep etti. (22.10.2018)

Ortadan kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı ile ilgili baskı altında olan Suudi Arabistan, Almanya’nın sene başından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Ancak bu durum koalisyon hükümeti açısından sorunlu. (19.10.2018)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Almanya gibi Fransa'nın da Suudi Arabistan'a yapılan silah satışlarını durdurup durmayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi. Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili sözlerine atfen yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Bir hükümet başkanının söylediklerine hemen tepki göstermem gerekmez", dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazar günü yaptığı açıklamada, İstanbul'da cereyan eden olay bütün ayrıntılarıyla aydınlığa çıkarılmadığı sürece Riyad'a silah satış izni verilemeyeceğini söylemişti.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışlarını şimdilik durdurması ikilem yarattı. Kararın, Almanya'nın Avrupa'daki yakın ortaklarıyla ve son zamanlarda zorla tamir edilebilen Suudi Arabistan ile arasındaki ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuluyor.

"Avrupa'nın ortak tavır alması zor"

Alman sanayi çevrelerinden alınan bilgiye göre Alman silahları Suudi Arabistan'a doğrudan teslim edilmeyip, ara mal olarak gönderildiği Avrupa şirketleri üzerinden ihraç ediliyor. Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolar karşılığında İngiltere’den ithal edeceği Eurofighter tipi 48 savaş uçağının parçaları kısmen Almanya'da imal ediliyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bu nedenle "Suudi Arabistan üzerinde etkili olabilmek için Avrupa ülkelerinin ortak tavır takınması gerektiğini" söylemişti. Geçmişte edinilen tecrübeler bütün Avrupa'nın silah ihracatını durdurmasının kolay olmayacağını gösteriyor.

Kaşıkçı'nın Türkiye'deki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi Riyad'a satılan silahları yeniden tartışmaya açtı

Kaşıkçı'nın Türkiye'deki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi Riyad'a satılan silahları yeniden tartışmaya açtı

Sigmar Gabriel 2013 yılında ekonomi bakanlığını devraldığında NATO ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan silah ve askeri malzeme satışlarını frenlemeye çalıştığı için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmazlığa düşmüştü. Kendi ihracatı için Almanya'da yapılan parçalara ihtiyacı olan Avrupa şirketleri tedarik zincirinin kopmasına tepki göstermişti.

Alman Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU ile Sosyal Demokrat Parti SPD, Yemen savaşına katılan ülkelere koalisyon hükümeti kurulmadan önce izin verilmiş olanlar dışında silah gönderilmemesini kararlaştırmıştı.

Koalisyon anlaşmasındaki bu maddenin yorumlanması uzun süredir tartışmalara yol açıyor. Alman sanayi çevrelerinden yapılan açıklamalarda koalisyonun göreve başlamasından sonra da silah ihracat izni prosedüründe değişiklik olmadığı belirtiliyor.

DW,Reuters/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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