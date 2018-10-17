Suudiler Almanya'nın silah satışı listesinde yine üst sıralarda yer aldı

Suudilerin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten bu yana kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğüne dair şüpheler ve bu nedenle Riyad yönetimi üzerindeki baskı artarken, Suudi Arabistan, sene başından bu yana en fazla Alman silahlarının satıldığı ikinci ülke oldu.

Alman hükümeti, 2015'ten bu yana devam eden Yemen savaşına katılan koalisyonun lideri olan Suudi Arabistan’a 2018'in başından 30 Eylül tarihine kadar 416 milyon 400 bin Euro tutarında silah ihraç edilmesine izin verdi. Bu ihracat rakamıyla Suudi Arabistan, Cezayir'in ardından Almanya'dan en fazla silah alan ülke oldu. Cezayir’e ise Alman şirketleri tarafından 741 milyon 300 bin euroluk silah ve savaş malzemesi satıldı. Silah ihracatıyla ilgili rakamlar, Yeşiller partisinin soru önergesine Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen yanıtta yer aldı.

Koalisyon anlaşması ne diyor?

Silah satışı Suudi Arabistan’daki insan hakkı ihlalleri açısından tartışmalı olduğu kadar Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon anlaşmasının bir maddesi açısından da sakınca arz ediyor. Sosyal Demokrat Parti, Yemen savaşına "doğrudan" katılan ülkelere silah satışının yasaklanmasını koalisyon ortaklarına kabul ettirmişti. Ancak koalisyon anlaşmasında, hükümetin kurulmasından önce izin çıkarılmış olan silah ihracatının bu karardan muaf tutulacağına da yer verilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Yemen savaşı ve Kaşıkçı’nın kaybolması

Suudi Arabistan’ın liderliğinde dokuz ülkenin katıldığı koalisyon 2015 yılından bu yana Yemen’deki İran tarafından desteklenen Husilerle savaşıyor. Birleşmiş Milletler Yemen’deki savaşın dünyanın en ağır insani felaketine yol açtığını duyurmuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan, evlilik işlemleri için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiği 2 Ekim’den bu yana haber alınamıyor. Türk ve yabancı medyada yer alan haberlere göre, Türk makamları Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen özel infaz timi tarafından öldürüldüğünü tahmin ediyor. Riyad yönetimi ise iddiaları reddediyor. Ancak Suudi Arabistan'a yönelik özellikle Batılı devletlerden baskı artıyor.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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