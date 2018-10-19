 Suudi zirvesinde 50 milyar dolarlık sözleşme imzalandı | DÜNYA | DW | 23.10.2018

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DÜNYA

Suudi zirvesinde 50 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Batılı ülke ve şirketin boykotuna rağmen, başkent Riyad'daki yatırım konferansının ilk gününde toplam tutarı 50 milyar doları aşan yatırım sözleşmeleri imzalandı.

Investorenkonferenz in Saudi-Arabien (Reuters/F. Al Nasser)

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Batılı ülkelerce boykot edilen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansında konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı el Falih, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle “ülkesinin bir krizin içinde olduğunu” söyledi. (23.10.2018)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Riyad'da yapılacak yatırım konferansına katılmayan Batılı ülke ve şirketlerin sayısı artıyor. Siemens'in yöneticisi Kaeser de konferansta yer almayacağını açıkladı. (22.10.2018)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine Avrupa devletlerinde Riyad'a karşı tavır alma baskısı artıyor. AB de ortak bir tavır almak üzere istişare yürütüyor. (22.10.2018)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle çok sayıda Batılı ülke ve şirketin üst düzey yöneticilerinin Suudi Arabistan'daki yatırım konferansına katılmamasına rağmen, bugün başlayan konferansta toplam tutarı 50 milyar doları aşan yatırım sözleşmeleri imzalandığı açıklandı. Suudi Arabistan hükümet temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, petrol, doğal gaz ve alt yapı projelerinde sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak anılan konferansı "harika" olarak nitelendirerek, "daha fazla insan, daha fazla para" sözleriyle değerlendirdi.

İmza atan şirketler

Yatırım sözleşmelerine imza atan şirketler arasında Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hollandalı ham madde ticareti yapan Trafigura, Çin merkezli savunma şirketi Norinco, Fransız petrol şirketi Total ile ABD merkezli petrol arama alanında hizmet veren Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes bulunuyor.

Suudi devlet televizyonu El Ekberiye, enerji alanında faaliyet gösteren Suudi şirketi Aramco'nun toplam 34 milyar doları aşan 15 sözleşme imzaladığını duyurdu. El Ekberiye'nin haberine göre, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil el Amudi, İspanyol bir konsorsiyum ile Mekke-Medine arasında hızlı tren projesinin ikinci aşamasına imza attı.

Siemens sözleşme imzalayamadı

Alman elektronik devi Siemens'de çalışan bir yetkilinin Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, Siemens CEO'su Joe Kaeser'in başkent Riyad'daki konferansa katılmayarak, milyarca dolar değerinde bir elektrik santrali projesi sözleşmesi imzalama fırsatını kaçırdı. Suudi Arabistan'ın Siemens'e vereceği bu siparişin tehlikeye düşüp düşmediği henüz bilinmiyor. Bloomberg haber ajansı ise sözleşmenin imzalanmasının sadece ertelendiğini iddia etti. Söz konusu projenin Siemens'e 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Çok sayıda Batılı yatırımcı Kaşıkçı cinayeti nedeniyle konferansa katılmama kararı almıştı.

Çok sayıda Batılı yatırımcı Kaşıkçı cinayeti nedeniyle konferansa katılmama kararı almıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İngiltere ve Fransa'dan bakanlar, birçok uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri Riyad'daki yatırım konferansına katılımlarını iptal etmişti.

Başkent Riyad'da bugün başlayan "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansı üç gün sürecek. Ekonomisini petrol ve doğal gaza bağımlılıktan kurtararak, çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan açısından bu yatırım konferansı büyük önem taşıyor. 

rtr,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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