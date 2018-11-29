 Suudi Veliaht′a G20′de sıcak karşılama | DÜNYA | DW | 30.11.2018

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DÜNYA

Suudi Veliaht'a G20'de sıcak karşılama

Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez büyük bir uluslararası toplantıya katılan Suudi Veliaht Prens Selman, başta Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere dünya liderleri tarafından sıcak karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin (sağ) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin (sağ) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile konuşuyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, G20 Zirvesi sırasında dünya liderleriyle bir araya geldi. AFP'nin aktardığına göre Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası alanda imajı zedelenen Selman, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen zirvede liderler tarafından sıcak karşılandı, herhangi bir dışlanmaya maruz kalmadı.

Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ve kızı Ivanka Trump ile sohbet ettiği ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğü bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Selman'la petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı konuştuğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (sol) ve Suudi Veliaht Prens Selman ayaküstü sohbet etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (sol) ve Suudi Veliaht Prens Selman ayaküstü sohbet etti

Selman'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le samimi selamlaşması ise kameralara yansıdı. İki lider ellerini havada "çak" yaparak tokalaştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Selman'la görüşeceğini açıkladı. May, Selman'a hem Kaşıkçı cinayeti konusunda hem de Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırıları konusunda baskı yapacağını söyledi.

Dünya çapında büyük tartışma yaratan Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez büyük bir uluslararası toplantıya katılan Selman'ın hangi liderlerle görüşeceği gündemi meşgul ediyordu. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından uluslararası alanda imajı zedelenen Selman'ın Batı ile ilişkileri onarma açısından G20'yi bir fırsat olarak kullanabileceği değerlendiriliyordu. 

Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Bölge turuna Cezayir'le devam edecek

Diğer yandan diplomatik kaynaklar Prens Selman'ın G20'nin ardından Pazar günü Cezayir'i ziyaret edeceğini belirtti. Selman'ın Arap ülkelerini kapsayan turu G20'den önce başlamıştı. Selman, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ülkesine yönelik yaptırımların gündemde olduğu bir dönemde bölge ilişkilerini güçlendirme amacıyla geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Tunus'u ziyaret etmişti. Tunus'ta protestolarla karşılanan Selam'ın ziyaretine Cezayir'deki insan hakları savunucuları da karşı çıkıyor.

Suudi Arabistan ve Cezayir, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC) üyelerinden. Salı günü açıklama yapan Selman'ın ülkeyi ziyaret edeceğini belirten ancak bir tarih vermeyen Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, Selman'ın ziyaretinin uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarıyla ilgili bir konu çerçevesinde olmadığını söylemişti.

AFP,AP,DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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