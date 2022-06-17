Suudi Veliaht Prens Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek Çarşamba Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Veliaht Prensi, Ankara'da Külliye'de kabul edeceğini belirten Erdoğan, "Ve orada gerek ikili gerek heyetlerarası görüşmelerimizi yapacağız" dedi. Erdoğan sözlerini "Bundan sonraki sürece yönelik, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız" şeklinde sürdürdü.

AFP duyurmuştu

Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde de AFP, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Türk yetkili, ziyaretin ayrıntılarının hafta sonunda duyurulacağını söyledi. Yetkilinin verdiği bilgilere göre, henüz teyit edilmemekle birlikte Ankara'da gerçekleşmesi beklenen ziyarette iki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalanmasının planlandığı belirtildi.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan ayı sonunda Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, bu ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ziyaretin ardından Suudi resmi haber ajansı SPA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'in "Suudi-Türk ilişkilerini ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yollarını değerlendirdiğini" yazmıştı.

Erdoğan da ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada "Ticaretimizin hızla toparlanması, gümrüklerdeki sıkıntıların giderilmesi, yatırımlarımızın teşviki, müteahhitlerimizin aynı şekilde üstlenebileceği yeni projeler, ikili açıdan ana konularımızı teşkil etti. Savunma sanayiine yönelik neler yapabileceğimizi de görüştük" demişti.

Arap Baharı'ndan bu yana kötü olan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında gerginlik artmış, ancak 2020'den sonra iki ülke yeniden normalleşme sinyalleri vermişti.

Türkiye'nin Nisan ayı ortasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayı Riyad'a devretmesinin ardından da Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti gerçekleşmişti.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden destek arayışında olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

AFP/JD, HT