 Suudi savcı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti | DÜNYA | DW | 25.10.2018

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DÜNYA

Suudi savcı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı soruşturmasını yütüren savcı cinayetin “planlı” olduğunu açıkladı. Savcı, “Türk yetkililerden gelen bilgilerin bu sonuca işaret ettiğini” söyledi.

Kaşıkçı soruşturmasında Türk yetkililer Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloğunda delilleri toplarken

Kaşıkçı soruşturmasında Türk yetkililer Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsoloğunda delilleri toplarken

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yütüren savcı cinayetin "planlı olduğunu" açıkladı. Savcı, "Türk yetkililerden gelen bilgilerin bu sonuca işaret ettiğini” söyledi.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak üzere Türkiye'ye giden CIA Direktörü Gina Haspel'e, önemli ses kayıtlarının dinletildiği iddia edildi. (25.10.2018)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu. Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ifadesini kullandı ve "adalet yerini bulacak" dedi. (24.10.2018)

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile zor günler geçiren Riyad yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'da en çok kolladığı ülkelerden. İki devletin ilişkilerinin tarihçesi ise karşılıklı çıkarlara dayanıyor. (24.10.2018)

Kaşıkçı’nın öldürülmesine Batının tepkisi ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler gazetelerin öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor. Volkstimme, Türkiye politikasındaki ikileme dikkat çekiyor. (25.10.2018)

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı (SPA), Kaşıkçı soruşturmasını yürüten savcının, "Türk yetkililerden gelen bilgi Kaşıkçı vakasının şüphelilerinin eylemlerinin planlı olduğuna işaret ediyor” şeklindeki sözlerine yer verdi. Savcı, "soruşturmanın ve şüphelilerin sorgularının devam ettiğini” belirtti.

Erdoğan da "planlı cinayet” demişti

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan ve 18 gün sonra Suudi Arabistan tarafından konsoloslukta çıkan kavgada öldüğünü açıklanan gazeteci Kaşıkçı ile ilgili sessizliğini Çarşamba günü bozan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" demişti. Veliaht Prens ayrıca "sorumlular hesap verecek ve adalet nihai olarak yerini bulacak" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı ve planlı bir cinayet olduğuna dair ellerinde güçlü emareler bulunduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Kaşıkçı'nın ilk olarak 28 Eylül Cuma günü sabah 11.50'de evlilik işlemleri için Başkonsolosluğa gidişi ile başlayan bir planlama sürecine dikkat çekerek, "Bu ziyaretin cinayeti planlayıp icra eden ekibe haber verildiği anlaşılıyor,  bir plan burada çalışmaya başlıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının acilen ülkelerine gitmeleri, çalışmaların burada yapıldığını gösteriyor" şeklinde konuşmuştu.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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