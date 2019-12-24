 Suudi Prens′in Jeff Bezos′un telefonunu hacklediği iddia edildi | DÜNYA | DW | 22.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suudi Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edildi

İngiliz The Guardian gazetesi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunun Suudi Veliaht Prensi tarafından hacklendiğini iddia etti. Haberde beş ay sonra da Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediliyor.

Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un cep telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan şifreli bir WhatsApp mesajı aldıktan sonra 2018 yılında hacklendiği iddia edildi. İddianın kaynağı ise İngiliz The Guardian gazetesi. Haberde, bin Selman olarak kayıtlı olan numaradan gelen mesajın Spyware adlı bir casusluk programı içerdiği ve bu program sayesinde de Bezos'un telefonundaki bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

The Guardian gazetesine konuşan, ancak ismi verilmeyen bir kaynak da Spyware casusluk programı gönderilmeden önce Bezos ve bin Selman'ın WhatsApp üzerinden dostane bir şekilde mesajlaştıklarını aktardı. Haberde, gönderilen casusluk programından kısa bir süre sonra da Bezos'un telefonundan büyük miktarda veri çekildiği belirtildi.

Kaşıkçı cinayeti bağlantısı ve özel hayat skandalı

Haberde Bezos'un telefonunun hacklenmesi ile Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi arasında da bir bağlantı kuruldu. Haberde Bezos'un Washington Post gazetesini 2013 yılında satın aldığına ve Kaşıkçı'nın da Bezos'un telefonunun hacklenmesinden beş ay sonra öldürüldüğüne dikkat çekildi.

1. Jahrestag der Ermordung von Jamal Khashoggi (Getty Images/AFP/B. Kilic)

Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen törene katılmıştı

Yazılarında Suudi Kraliyetini sık sık eleştiren Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiği iddia ediliyor. Ancak Suudi Kraliyeti ise iddiaları kabul etmiyor. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli görülen bir davada cinayete katılmak suçlamasıyla yargılanan 8 kişiden 5'ine idam, 3'üne de 24 yıl hapis cezası verildi.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinden sonra 2019 yılında özel hayatına ilişkin detaylar da basına sızmaya başladı. Ocak 2019'da ABD'nin bulvar basınında Bezos'un evlilik dışı ilişkisi olduğuna ilişkin haberler ve fotoğraflar yer aldı. Aldatma skandalının ardından da Bezos eşinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan iddiaları kabul etmedi

Suudi Arabistan ise The Guardian'da yer alan iddiaları geri çevirdi. ABD'deki Suudi Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Prens'in Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasına olduğuna ilişkin haberlerin "saçma" olduğu savunuldu. Açıklamada iddialarıh araştırılması gerektiğini de belirtildi.

DW,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümünde İstanbul'da anma töreni

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün birinci yıldönümünde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Kaşıkçı‘nın doğum ve ölüm tarihinin yer aldığı mermer anıtın açılışı da yapıldı. (02.10.2019)  

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorumluluğu üstlendiğini, ancak bu cinayetin azmettiricisi olmadığını ifade etti. Veliaht Prens, İran konusunda da uyarıda bulundu. (30.09.2019)  

Dünyanın en zengini yine Jeff Bezos

Amerikan ekonomi dergisi Forbes tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan, “Dünyanın en zenginleri“ listesinin zirvesinde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Amazon’un patronu Jeff Bezos yer aldı. (05.03.2019)  

Benzer içerik

Jamal Kashoggi

BT: Kaşıkçı davasındaki kararlar göz boyama 24.12.2019

Suudi Arabistan’da, Cemal Kaşıkçı davasında verilen beş idam kararı ve uzun süredir kötü olan NATO-Rusya ilişkilerinde yakınlaşma sinyalleri, Alman basınında öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Jamal Kashoggi

AB'den Kaşıkçı davasındaki idam kararlarına sert tepki 24.12.2019

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Suudi Arabistan mahkemesinde görülen davada beş sanık hakkında verilen idam kararları, AB tarafından sert bir dille kınandı.

Hatice Cengiz - Verlobte von dem ermordetem Journalist Khashoggi

Kaşıkçı cinayeti: Birilerinin uykuları kaçmalı 04.12.2019

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin soruşturulması için uluslararası düzeyde bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Corona virüsü ABD'ye ulaştı

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsüne ilk kez ABD'de rastlandı. Virüsten şimdiye dek altı kişi yaşamını yitirdi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  