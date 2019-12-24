Suudi Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edildi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un cep telefonunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan şifreli bir WhatsApp mesajı aldıktan sonra 2018 yılında hacklendiği iddia edildi. İddianın kaynağı ise İngiliz The Guardian gazetesi. Haberde, bin Selman olarak kayıtlı olan numaradan gelen mesajın Spyware adlı bir casusluk programı içerdiği ve bu program sayesinde de Bezos'un telefonundaki bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

The Guardian gazetesine konuşan, ancak ismi verilmeyen bir kaynak da Spyware casusluk programı gönderilmeden önce Bezos ve bin Selman'ın WhatsApp üzerinden dostane bir şekilde mesajlaştıklarını aktardı. Haberde, gönderilen casusluk programından kısa bir süre sonra da Bezos'un telefonundan büyük miktarda veri çekildiği belirtildi.

Kaşıkçı cinayeti bağlantısı ve özel hayat skandalı

Haberde Bezos'un telefonunun hacklenmesi ile Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi arasında da bir bağlantı kuruldu. Haberde Bezos'un Washington Post gazetesini 2013 yılında satın aldığına ve Kaşıkçı'nın da Bezos'un telefonunun hacklenmesinden beş ay sonra öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen törene katılmıştı

Yazılarında Suudi Kraliyetini sık sık eleştiren Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prens'in verdiği iddia ediliyor. Ancak Suudi Kraliyeti ise iddiaları kabul etmiyor. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gizli görülen bir davada cinayete katılmak suçlamasıyla yargılanan 8 kişiden 5'ine idam, 3'üne de 24 yıl hapis cezası verildi.

Bezos'un telefonunun hacklenmesinden sonra 2019 yılında özel hayatına ilişkin detaylar da basına sızmaya başladı. Ocak 2019'da ABD'nin bulvar basınında Bezos'un evlilik dışı ilişkisi olduğuna ilişkin haberler ve fotoğraflar yer aldı. Aldatma skandalının ardından da Bezos eşinden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan iddiaları kabul etmedi

Suudi Arabistan ise The Guardian'da yer alan iddiaları geri çevirdi. ABD'deki Suudi Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Prens'in Jeff Bezos'un telefonunun hacklenmesinin arkasına olduğuna ilişkin haberlerin "saçma" olduğu savunuldu. Açıklamada iddialarıh araştırılması gerektiğini de belirtildi.

DW,Reuters/HS,JD

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