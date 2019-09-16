 Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim | DÜNYA | DW | 30.09.2019

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DÜNYA

Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorumluluğu üstlendiğini, ancak bu cinayetin azmettiricisi olmadığını ifade etti. Veliaht Prens, İran konusunda da uyarıda bulundu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz yıl ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorumluluğun şahsına ait olduğunu dile getirdi. Amerikan CBS News televizyonunda Pazar günü yayınlanan röportajında konuyla ilgili soruları yanıtlayan bin Selman, "Bu iğrenç bir suçtu" ifadesini kullandı. Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayeti konusunda "Kesinlikle" emir vermediğini ancak ülkeyi yöneten şahıs olması itibari ile sorumluluğun kendinde olduğunu dile getirdi. Veliaht Prens ayrıca gazetecilerin ülkesi için bir tehlike arz etmediğini belirtti. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazıları yayınlanan Cemal Kaşıkçı geçtiğimiz yıl Ekim ayında, evlilik işlemleri için geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda, bu cinayet ile görevlendirildiği anlaşılan bir ekip tarafından öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konu ile ilgili hazırlanan özel bir raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayet ile doğrudan ilişki içinde olabileceği belirtilmişti. Suudi Arabistan yönetimi de cinayetin işlendiğini kabul etmesine rağmen, Suud ailesinin herhangi bir bireyinin olaya karıştığı iddialarını kesin bir dille reddediyor.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yaklaşık iki hafta önce SİHA ile saldırı düzenlenmişti

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yaklaşık iki hafta önce SİHA ile saldırı düzenlenmişti

"İran sindirilmez ise yeni çatışmalar göreceğiz"

Suudi Arabistan tahtının veliahtı Bin Selman, söz konusu röportajında İran ile ilgili uyarılarda da bulundu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Suudi Prens, "Şayet dünya, İran'ı sindirmek için güçlü ve kararlı önlemler almaz ise tüm dünyanın çıkarlarını tehdit eden yeni çatışmalar göreceğiz" dedi. Muhammed bin Selman ayrıca yeni çatışmaların olması halinde, uluslararası petrol dağıtımının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarının daha önce hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkacağını savundu.

Petrol tesislerine yönelik saldırının, Suudi Arabistan enerji sanayinin kalbini değil, küresel enerji endüstrisinin kalbini hedef aldığını vurgulayan Bin Selman, öte yandan siyasi ve barışçıl bir çözümün, askeri bir çözümden çok daha iyi olduğunu belirtti. Herkesin Tahran ile bir anlaşmaya varmak istemesine rağmen, İran'ın müzakere masasına gelmeyi kabul etmediğini öne süren Veliaht Prens, İran'ın Yemen'de Husi milisleri desteklemekten vazgeçmesi halinde siyasi çözüme ulaşmanın çok daha kolay olabileceğini dile getirdi.  

Dünyayı sarsan saldırı

Yaklaşık iki hafta önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan iki petrol tesisine füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş ve bunun sonucunda Suudi petrol üretiminin miktarı düşerken, petrolün dünya piyasalarındaki fiyatında büyük oranda artış yaşanmıştı. Söz konusu saldırıdan İran'ı sorumlu tutan ABD'ye Almanya, Fransa ve İngiltere de destek vermişti. Saldırıyı ise daha önce Yemen iç savaşında İran tarafından desteklenen Şii Husi milisler üstlenmiş, Tahran saldırıyı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetmişti.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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