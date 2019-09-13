 Suudi petrol tesislerine İHA ile saldırı | DÜNYA | DW | 14.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suudi petrol tesislerine İHA ile saldırı

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisine silahlı İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlendi.

Suudi Arabistan'ın Abkayk petrol tesisinin saldırıdan sonraki hali.

Suudi Arabistan'ın Abkayk petrol tesisinin saldırıdan sonraki hali.

Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü silahlı insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası Abkayk ve Hurais tesislerinde yangın çıktığı ve yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ifade edilmezken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Abkayk petrol işleme tesisinden saldırı sonrası havaya duman yükseldiği görüldü.

Saudi-Arabien Feuer in der Aramco-Ölaufbereitungsanlage in Abkaik

Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi

Saldırıların sorumluluğunu Şii Husiler üstlendi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari gruba ait El Mesire kanalında yaptığı konuşmada tesislere 10 İHA ile koordineli bir saldırı düzenlendiğini söyledi. Savaşın sürmesi halinde saldırıların daha da şiddetleneceğini belirten Sari "Suudi hükümeti açısından tek seçenek bize saldırmayı sona erdirmesidir" dedi.

Saudi Aramco Abkayk petrol tesisini "dünyadaki en büyük ham petrol stabilizasyon tesisi" olarak tanımlıyor. Tesiste ekşi ham petrol tatlı ham petrole dönüştürülüyor ve ardından Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki yük aktarma limanlarına götürülüyor. Tesiste günde 7 milyon varile kadar ham petrol işlenebiliyor. Şubat 2006'da El Kaide tarafından tesise intihar saldırısı düzenleme girişiminde bulunulmuş ancak bu girişim başarısız olmuştu.

AP,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman hükümetine çağrı: "Suudilere silah ihracatı yasağı uzatılsın"

Çevre koruma örgütü Greenpeace Alman hükümetine, Yemen’de "acımasız bir savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzatma çağrısı yaptı. (09.09.2019)  

BM Yemen'e gıda yardımını tekrar başlatıyor

Birleşmiş Milletler Yemen’in başkenti Sana’da açlık çeken 850 bin kişiye gıda yardımlarının yeniden başlayacağını açıkladı. (09.08.2019)  

Benzer içerik

Iranischer Tanker Adrian Darya vor Gibraltar

ABD: İran Esad rejimine petrol sattı 13.09.2019

İngiltere'nin ardından ABD de, İran'a ait Adrian Darya 1 tankerinin Esad yönetimine petrol taşıdığını öne sürdü. ABD, kanıtları da olduğuna dikkat çekti.

Iranischer Tanker Adrian Darya vor Gibraltar

İngiltere: İran tankeri Esad'a petrol taşıdı 11.09.2019

İran petrol tankerinin Suriye’ye petrol taşıdığını öne süren İngiltere Dışişleri Bakanı, konuyu BM’ye taşıyacaklarını söyledi. İran Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrıldı.

USA Iran Konflitk l USA verhängen Sanktionen gegen Iran l Gas - Öl

ABD: İran ile ticaret yapanlara yönelik yaptırımlar sürecek 09.09.2019

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Mandelker, İran petrolünü satın alanlara yönelik yaptırımların süreceğini, muafiyet uygulanmayacağının altını çizdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mozambik'te bir fırtınadan kaçanların sığındığı bir tahliye merkezi

Doğal afet kaynaklı kitlesel göç alarm veriyor

Uzmanlar, bu yıl doğal afetlerin 22 milyon kişiyi yerini değiştirmeye zorlayacağına dikkat çekerek, kitlesel göç ve sonuçları konusunda uluslararası toplumu uyardı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  