Suudi petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (CMA) yapılan açıklamada, Aramco'nun halka arzı yönünde yaptığı başvurunun onaylandığı duyuruldu. Suudi Arabistan ilk etapta şirketin yüzde 5'inin borsaya girmesini planlıyor.

Şirketin halka arzı konusunda bir takvim açıklanmazken, Suudi Arabistan haber kanalı El Arabiye, Aramco hisselerinin piyasalarda 11 Aralık'tan itibaren işlem görmesinin beklendiğini duyurdu.

Petrol devinin borsaya girişi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ülke ekonomisindeki değişiklik planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. "Vizyon 2030" adlı ekonomik reform planıyla Suudi Arabistan, petrolden elden edilecek gelirleri başka sektörlere yatırmayı planlıyor.

Aramco'nun halka arzı 2017 yılında planlanmış, ancak daha sonra ertelenmişti. Aramco şirketine ait iki tesise 14 Eylül'de, büyük bir yangına neden olan saldırılar düzenlenmiş ve bu saldırıları Yemen'de savaşan Şii Husiler üstlenmişti. Aramco şirketinin açıklamasına göre, söz konusu saldırı günlük 5,7 milyon varil petrol kaybına neden oldu.

rtr,dpa / HT,ET

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