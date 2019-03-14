Suudi nükleer projelerine ABD katkısı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan’ın nükleer projelerinde görev almasını sağlayan altı anlaşmayı onayladı. Perşembe günü Amerikan Senatosu’nda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Trump’ın onayıyla Amerikan şirketlerinin altı Suudi Arabistan ve iki Ürdün nükleer projesinde görev alacağını belirtti.

Senatonun muhalefet kanadını oluşturan Demokrat Partili bazı senatörlerin, Riyad yönetiminin nükleer silah geliştirebileceği yönündeki endişelerini dile getirmesi üzerine yeniden söz alan Perry, hükümet olarak sivil amaçlı üretilecek olan nükleer yakıtın, Suudi rejimi tarafından nükleer silah üretimi için kullanılmamasına dikkat edeceklerini ifade etti.

Barışçıl amaç maddesi yok

Enerji Bakanı Perry ayrıca, Suudi Arabistan ve Ürdün’deki projeleri reddetmeleri durumunda, bu iki ülkenin Rusya ve Çin ile iş birliğine gidebileceğini belirterek, Moskova ve Pekin’in kendilerinin aksine nükleer silah üretiminin önüne geçmek için çabalamayacaklarını öne sürdü.

Ancak Demokrat senatörler, Suudi Arabistan’la varılan anlaşmada bu ülkenin nükleer programını sadece barışçıl amaçlar için kullanacağını taahhüt eden bir madde bulunmadığına vurgu yaptı.

Amerikan yasalarına göre Amerikan şirketleri sadece böyle bir maddeyi kabul eden ülkelerle nükleer teknoloji içerikli çalışmalar yapabiliyor. ABD Başkanı Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine rağmen, Riyad ile ikili ilişkilerde sıkı iş birliğine devam ediyor. Ancak Trump’ın Riyad politikaları kendi partisi içinde de eleştiriliyor.

AFP / ET, GA

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