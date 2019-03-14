 Suudi nükleer projelerine ABD katkısı | DÜNYA | DW | 29.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suudi nükleer projelerine ABD katkısı

ABD Başkanı Trump, Amerikan firmalarının Suudi Arabistan’a nükleer enerji teknolojisi satmasının yolunu açtı. Ancak Demokratlar Riyad yönetiminin nükleer projeleri kapsamında silah üretebileceğinden endişe ediyor.

Saudi Arabien vor dem Trump Besuch (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan’ın nükleer projelerinde görev almasını sağlayan altı anlaşmayı onayladı. Perşembe günü Amerikan Senatosu’nda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Trump’ın onayıyla Amerikan şirketlerinin altı Suudi Arabistan ve iki Ürdün nükleer projesinde görev alacağını belirtti.

Senatonun muhalefet kanadını oluşturan Demokrat Partili bazı senatörlerin, Riyad yönetiminin nükleer silah geliştirebileceği yönündeki endişelerini dile getirmesi üzerine yeniden söz alan Perry, hükümet olarak sivil amaçlı üretilecek olan nükleer yakıtın, Suudi rejimi tarafından nükleer silah üretimi için kullanılmamasına dikkat edeceklerini ifade etti.

USA Rick Perry, desiginierter Energieminister nach Treffen mit Donald Trump (Getty Images/AFP/K. Betancur)

Barışçıl amaç maddesi yok

Enerji Bakanı Perry ayrıca, Suudi Arabistan ve Ürdün’deki projeleri reddetmeleri durumunda, bu iki ülkenin Rusya ve Çin ile iş birliğine gidebileceğini belirterek, Moskova ve Pekin’in kendilerinin aksine nükleer silah üretiminin önüne geçmek için çabalamayacaklarını öne sürdü.

Ancak Demokrat senatörler, Suudi Arabistan’la varılan anlaşmada bu ülkenin nükleer programını sadece barışçıl amaçlar için kullanacağını taahhüt eden bir madde bulunmadığına vurgu yaptı.

Amerikan yasalarına göre Amerikan şirketleri sadece böyle bir maddeyi kabul eden ülkelerle nükleer teknoloji içerikli çalışmalar yapabiliyor. ABD Başkanı Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine rağmen, Riyad ile ikili ilişkilerde sıkı iş birliğine devam ediyor. Ancak Trump’ın Riyad politikaları kendi partisi içinde de eleştiriliyor.

AFP / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD Temsilciler Meclisi'nden Yemen hamlesi

ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verilen desteğin kesilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Başkan Trump'ın tasarıyı veto edeceği öne sürülüyor. (14.02.2019)  

Suudi Arabistan’dan ABD Senatosu’nun kararına sert tepki

Suudi Arabistan, ABD Senatosu’nun muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarıyı kabul etmesini kınadı. (17.12.2018)  

Pompeo: Suudilerle ilişkileri zayıflatmak hata olur

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudilerle ilişkileri zayıflatmanın hata olacağını söyledi. Bakan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle Suudi Veliaht Prens’i ilişkilendiren bir rapor olmadığını belirtti. (28.11.2018)  

Benzer içerik

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe

ABD Senatosu'ndan Trump'ın veto tehdidine rağmen Yemen kararı 14.03.2019

ABD'de Senato, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen‘deki operasyonuna verilen askeri desteğin kesilmesini öngören tasarıyı onayladı. ABD‘nin desteği, Kaşıkçı cinayeti sonrası Kongre'de tartışma konusu olmuştu.

USA Kapitol Washington Dämmerung

ABD'de Trump üzerinde baskıyı artıracak iki karar 14.12.2018

ABD'de Senato, Kaşıkçı cinayetinden veliaht Prensi sorumlu tutan ve Yemen'de operasyon düzenleyen Riyad önderliğindeki koalisyona askeri desteğin durdurulmasını isteyen iki tasarıya onay verdi.

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

Suudi Arabistan’dan ABD Senatosu’nun kararına sert tepki 17.12.2018

Suudi Arabistan, ABD Senatosu’nun muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarıyı kabul etmesini kınadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mosambik Idai Zyklon (Reuters/M. Hutchings)

BM: 2018'de 62 milyon kişi olumsuz hava koşullarından etkilendi

BM'nin yıllık raporuna göre 62 milyon insan iklim değişikliğine bağlı aşırı hava koşullarından etkilendi. Genel Sekreter Guterres, liderlerden Eylül'deki iklim zirvesine konuşma metniyle değil planla gelmelerini istedi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  